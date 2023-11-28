https://sputniknews.com.tr/20231128/ev-sahibi-ve-hirsiz-karsi-karsiya-geldi-hirsiz-kapiyi-iceriden-kilitledi-1077877473.html
Ev sahibi ve hırsız karşı karşıya geldi: Hırsız kapıyı içeriden kilitledi
Ev sahibi ve hırsız karşı karşıya geldi: Hırsız kapıyı içeriden kilitledi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışarıdan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T17:42+0300
2023-11-28T17:42+0300
2023-11-28T17:42+0300
video
mardin
hırsız
yakalanma
kızıltepe
yaşam
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Dün akşam saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda boş eve giren hırsız, ev sahibinin gelmesi ile panik yapıp üzerine kapıyı kilitledi.Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kapı önünde bekleyen kalabalık tarafından yakalanıp darp edilmek istenen hırsız, polis ekipleri tarafından zorlukla kurtarılarak gözaltına alındı.
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Ev sahibi ve hırsız karşı karşıya geldi: Hırsız kapıyı içeriden kilitledi
Ev sahibi ve hırsız karşı karşıya geldi: Hırsız kapıyı içeriden kilitledi
2023-11-28T17:42+0300
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PT0M54S
Sputnik Türkiye
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video, mardin, hırsız, yakalanma, kızıltepe, видео
video, mardin, hırsız, yakalanma, kızıltepe, видео
Ev sahibi ve hırsız karşı karşıya geldi: Hırsız kapıyı içeriden kilitledi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışarıdan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi.
Dün akşam saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda boş eve giren hırsız, ev sahibinin gelmesi ile panik yapıp üzerine kapıyı kilitledi.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kapı önünde bekleyen kalabalık tarafından yakalanıp darp edilmek istenen hırsız, polis ekipleri tarafından zorlukla kurtarılarak gözaltına alındı.