https://sputniknews.com.tr/20231128/belarus-istanbul-baskonsoloslugunda-baris-ve-yaratilis-yili-sergisi-acildi--1077876293.html
Belarus İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'Barış ve Yaratılış Yılı' sergisi açıldı
Belarus İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'Barış ve Yaratılış Yılı' sergisi açıldı
28 Kasım 2023 tarihinde Belarus İstanbul Başkonsolosluğu’nda Belarus hakkında iki kalıcı sergi açıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:54+0300
2023-11-28T16:54+0300
2023-11-28T16:56+0300
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Belarus İstanbul Başkonsolosluğu'nda Belarus hakkında iki kalıcı sergi açıldı. Sergilerde, Belarus'un kültürel güzelliği, doğası ve birçok ilgi çeken stantları gösteriliyor. Belarus Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Başkonsolosluk binasında, Kültür Bakanlığı'nın materyallerine dayanarak hazırlanan, Belarus'un özgün gelenek ve ayinleri anlatan Rusça ve Türkçe 'Ulusal Kültürel Varlıklar' sergisi açıldı." ifadelerini kullanıldı. Açıklamanın devamında ise, "Belarus diasporasının, medyanın ve kültürel topluluğun bir araya gelen temsilcilerine yaptığı konuşmada, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Belarus halkının ulusal geleneklere karşı gösterdiği şefkatli tutumun, onların muazzam kültürel deneyim biriktirmelerine olanak sağladığını kaydetti. Söylediğine göre, modern Belarus topraklarında meydana gelen çok sayıda savaş ülkenin maddi değerlerinde önemli kayıplara neden olmuşsa da, Belarusluların somut olmayan mirası halkın kendini tanımlaması ve onların kimliğini ve dünyadaki yeri anlaması için sağlam bir temel olmaya devam etmektedir, aynı zamanda yaratıcı güçlerinin en önemli kaynağıdır." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/brics-moda-zirvesi-baskent-moskovada-basladi-1077875103.html
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Belarus İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'Barış ve Yaratılış Yılı' sergisi açıldı
16:54 28.11.2023 (güncellendi: 16:56 28.11.2023)
28 Kasım 2023 tarihinde Belarus İstanbul Başkonsolosluğu’nda Belarus hakkında iki kalıcı sergi açıldı.
Belarus İstanbul Başkonsolosluğu'nda Belarus hakkında iki kalıcı sergi açıldı. Sergilerde, Belarus'un kültürel güzelliği, doğası ve birçok ilgi çeken stantları gösteriliyor. Belarus Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Başkonsolosluk binasında, Kültür Bakanlığı'nın materyallerine dayanarak hazırlanan, Belarus'un özgün gelenek ve ayinleri anlatan Rusça ve Türkçe 'Ulusal Kültürel Varlıklar' sergisi açıldı." ifadelerini kullanıldı.
Açıklamanın devamında ise, "Belarus diasporasının, medyanın ve kültürel topluluğun bir araya gelen temsilcilerine yaptığı konuşmada, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Belarus halkının ulusal geleneklere karşı gösterdiği şefkatli tutumun, onların muazzam kültürel deneyim biriktirmelerine olanak sağladığını kaydetti. Söylediğine göre, modern Belarus topraklarında meydana gelen çok sayıda savaş ülkenin maddi değerlerinde önemli kayıplara neden olmuşsa da, Belarusluların somut olmayan mirası halkın kendini tanımlaması ve onların kimliğini ve dünyadaki yeri anlaması için sağlam bir temel olmaya devam etmektedir, aynı zamanda yaratıcı güçlerinin en önemli kaynağıdır." ifadeleri kullanıldı.