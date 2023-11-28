https://sputniknews.com.tr/20231128/bakan-yerlikaya-duyurdu-arama-kaydi-olan-bin-34-firari-yakalandi-1077883131.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı olan bin 34 firari yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kaydı olan bin 34 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "81 İlde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda 'Aranan Şahıslara'... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ali yerlikaya

operasyon

firar

son dakika

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından 81 ilde eş zamanlı yapılan 'ÇEMBER-7 Operasyonları' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bin 34 firari ismin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.Yerlikaya yakalanan şahıslarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:İçişleri Bakanı paylaşımının devamında şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231125/yerlikaya-spor-musabakalarinda-bahis-ve-sans-oyunlari-duzenleyen-2-futbolcu-ve-58-supheli-yakalandi-1077766126.html

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