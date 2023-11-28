https://sputniknews.com.tr/20231128/bahar-ve-nihal-candan-kardeslerin-magduru--200-bin-dolarini-nasil-caldirdiginianlatti-1077873459.html

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru, 200 bin dolarını nasıl çaldırdığını anlattı

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru, 200 bin dolarını nasıl çaldırdığını anlattı

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan parayı aklama suçundan tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tuzağa düşürdüğü bir isim, basına açıklama... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T16:36+0300

2023-11-28T16:36+0300

2023-11-28T16:36+0300

türkiye

bahar

bahar candan

nihal candan

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

mağdur

dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077401758_0:5:1169:663_1920x0_80_0_0_8ce9c0c9cd1aded9d9f2b0087b9b7a98.jpg

Sosyal medya fenomenlerinden Nihal Candan ve Bahar Candan'ın tuzağına düştüğünü belirten bir kişi, ATV'ye açıklamada bulundu. Habere göre, kişiyi kandırmada ilk rol alan kişi, şu an nerede olduğu bilinmeyen 'firari doktor Ersin Eroğlu' olduğu açıklandı. İddiaya göre, Nihal ve Bahar Candan kardeşler de, aynı sarmalın içindeydi. Suç örgütünün ağına düşmeden önce mağdur olan kişiye 'güven veren', doktorun, sonraki seferde ise mağduru yemeğe çağırdığı, yemekte ise ünlüler, avukat ve fenomenlerin eşlik ettiği bildirildi. Ünlülerle tanıştırılması ardından doktora güvenmeye başladığını belirten mağdurun devamında ucuz araç vaadiyle kandırılıp dolandırıldığı öğrenildi. Mağdur, başına gelenleri şöyle anlattı: Mağdur vatandaş, 'Bahar ve Nihan Candan'ı kaç kere gördünüz' sorusuna ise, "4 veya 5 kez gördüm. Sohbet ediyorlardı, Bahar daha çok yakındı onlarla. Para istediğini, yakın ilişkiler kurduğunu gördüm. Deneme amaçlı aldık. İki araç geldi. Sonra yüksek meblağlarda aldığımız araçlar gelmedi. Toplamda 200 bin dolar civarında dolandırıldık" cevabını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231121/tutuklanan-nihal-candanin-evli-oldugu-ortaya-cikti-kocasi-da-kayiplara-karisti-1077608763.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bahar, bahar candan, nihal candan, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, mağdur, dolar