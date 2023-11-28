https://sputniknews.com.tr/20231128/bahar-ve-nihal-candan-kardeslerin-magduru--200-bin-dolarini-nasil-caldirdiginianlatti-1077873459.html
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru, 200 bin dolarını nasıl çaldırdığını anlattı
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru, 200 bin dolarını nasıl çaldırdığını anlattı
Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan parayı aklama suçundan tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tuzağa düşürdüğü bir isim, basına açıklama... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:36+0300
2023-11-28T16:36+0300
2023-11-28T16:36+0300
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dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
mağdur
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Sosyal medya fenomenlerinden Nihal Candan ve Bahar Candan'ın tuzağına düştüğünü belirten bir kişi, ATV'ye açıklamada bulundu. Habere göre, kişiyi kandırmada ilk rol alan kişi, şu an nerede olduğu bilinmeyen 'firari doktor Ersin Eroğlu' olduğu açıklandı. İddiaya göre, Nihal ve Bahar Candan kardeşler de, aynı sarmalın içindeydi. Suç örgütünün ağına düşmeden önce mağdur olan kişiye 'güven veren', doktorun, sonraki seferde ise mağduru yemeğe çağırdığı, yemekte ise ünlüler, avukat ve fenomenlerin eşlik ettiği bildirildi. Ünlülerle tanıştırılması ardından doktora güvenmeye başladığını belirten mağdurun devamında ucuz araç vaadiyle kandırılıp dolandırıldığı öğrenildi. Mağdur, başına gelenleri şöyle anlattı: Mağdur vatandaş, 'Bahar ve Nihan Candan'ı kaç kere gördünüz' sorusuna ise, "4 veya 5 kez gördüm. Sohbet ediyorlardı, Bahar daha çok yakındı onlarla. Para istediğini, yakın ilişkiler kurduğunu gördüm. Deneme amaçlı aldık. İki araç geldi. Sonra yüksek meblağlarda aldığımız araçlar gelmedi. Toplamda 200 bin dolar civarında dolandırıldık" cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231121/tutuklanan-nihal-candanin-evli-oldugu-ortaya-cikti-kocasi-da-kayiplara-karisti-1077608763.html
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bahar, bahar candan, nihal candan, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, mağdur, dolar
bahar, bahar candan, nihal candan, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, mağdur, dolar
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru, 200 bin dolarını nasıl çaldırdığını anlattı
Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan parayı aklama suçundan tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tuzağa düşürdüğü bir isim, basına açıklama yaptı.
Sosyal medya fenomenlerinden Nihal Candan ve Bahar Candan'ın tuzağına düştüğünü belirten bir kişi, ATV'ye açıklamada bulundu. Habere göre, kişiyi kandırmada ilk rol alan kişi, şu an nerede olduğu bilinmeyen 'firari doktor Ersin Eroğlu' olduğu açıklandı. İddiaya göre, Nihal ve Bahar Candan kardeşler de, aynı sarmalın içindeydi.
Suç örgütünün ağına düşmeden önce mağdur olan kişiye 'güven veren', doktorun, sonraki seferde ise mağduru yemeğe çağırdığı, yemekte ise ünlüler, avukat ve fenomenlerin eşlik ettiği bildirildi. Ünlülerle tanıştırılması ardından doktora güvenmeye başladığını belirten mağdurun devamında ucuz araç vaadiyle kandırılıp dolandırıldığı öğrenildi.
Mağdur, başına gelenleri şöyle anlattı:
"Onlara güvendikten sonra doktor bana araç teklifinde bulundu. TMSF'nin el koyduğu araçları sattıklarını söylediler. Yaklaşık yüzde 30 daha ucuza geliyordu araçlar ve 21 iş gününde geleceği söylendi"
Mağdur vatandaş, 'Bahar ve Nihan Candan'ı kaç kere gördünüz' sorusuna ise, "4 veya 5 kez gördüm. Sohbet ediyorlardı, Bahar daha çok yakındı onlarla. Para istediğini, yakın ilişkiler kurduğunu gördüm. Deneme amaçlı aldık. İki araç geldi. Sonra yüksek meblağlarda aldığımız araçlar gelmedi. Toplamda 200 bin dolar civarında dolandırıldık" cevabını verdi.