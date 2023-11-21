https://sputniknews.com.tr/20231121/tutuklanan-nihal-candanin-evli-oldugu-ortaya-cikti-kocasi-da-kayiplara-karisti-1077608763.html

Tutuklanan Nihal Candan'ın evli olduğu ortaya çıktı: 'Kocası da kayıplara karıştı'

Tutuklanan Nihal Candan'ın evli olduğu ortaya çıktı: 'Kocası da kayıplara karıştı'

'Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

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Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi Bahar ve Nihal Candan kardeşler olmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.Show Haber'de yer alan habere göre, Cezaevinde yemekleri beğenmeyen ve sayıma çıkmak istemeyen Candan kardeşlerden Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.Kocası kayıplara karıştıMehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek karısını bu süreçte yalnız bıraktı ve hiçbir anda yanında bulunmadı ve sessizliğe gömüldü.Mehmet Faruk Çiçek kimdir?Seyid Lojistik ve Daim Tobacco'nun sahibi Faruk Çiçek, iş dünyasındaki faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile kamuoyu tarafından takip ediliyor. Nihal Candan ile evlendiği ortaya çıkan Mehmet Faruk Çiçek birçok kişi tarafından merak edildi. Gençlere yönelik hayata geçirmiş olduğu projelerle de yakından takip edilen Mehmet Faruk Çiçek Daim Tobacco ise nargile tütünü imalat ve ihracatında Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer almaktadır. Firma, ürünlerini 15 ülkeye ihraç etmektedir.

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