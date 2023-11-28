https://sputniknews.com.tr/20231128/avrupa-istatistik-ofisi-ukraynada-askerden-kacanlarin-sayisini-acikladi-1077859602.html

Avrupa İstatistik Ofisi Ukrayna'da askerden kaçanların sayısını açıkladı

Avrupa İstatistik Ofisi Ukrayna'da askerden kaçanların sayısını açıkladı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre askerliğe elverişli 650 bin Ukraynalının Avrupa Birliği ülkelerine kaçtığı açıklandı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T11:40+0300

2023-11-28T11:40+0300

2023-11-28T11:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

asker kaçağı

avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

almanya

avusturya

çürük raporu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071313037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5166efa711a28a3b558402689f6c6dd.jpg

Söz konusu verilerde askerlik çağındaki 190 bin Ukraynalı erkeğin Almanya'ya, toplamda 650 bin Ukraynalı erkeğin ise Avrupa Birliği ülkelerinde bulunduğu ifade edildi.Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'na göre 24 Şubat 2022'den bu yana 18-60 yaş arası tam 221 bin 571 Ukraynalı erkeğin Almanya'ya geldiği ve bugün Almanya'da 189 bin 484 erkek kaldığı ifade edildilirken bunların yalnızca resmi olarak kayıtlı olanlar olduğunun altı çizildi. Bakanlık, kayıt yaptırmamış ve bu nedenle ülkede yasadışı olarak bulunan 100 bin kişinin daha olduğunu tahmin ediyor.Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre 24 Şubat 2022'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 6.3 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti. Buna ek olarak Avruapa İstatistik Kurumu Eurostat'a göre askerlik çağındaki 650 bin erkeğin 27 AB ülkesi, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç'e kaçtığı saptandı.Almanya'daki Ukraynalıların çoğu savaşmak istemediği belirtilirken asker kaçaklarını destekleyen bir kuruluş olan Vicdani Retçilere ve Asker Kaçaklarına Uluslararası Destek Ajansı'nın tahminlerine göre, savaşın başlangıcından bu yana en az 175 bin erkeğin zorunlu askerlikten kaçtığı ve bunların bir kısmının Almanya'ya geldiği ifade edildi.Avusturya'da da durum benzer olduğu belirtilirken en az 14 bin Ukraynalı erkeğin Avusturya'ya kaçtığı ifade edildi. Bazılarının sahte belgelerle, bazılarının da kaçakçıların yardımıyla Avusturya'ya geldiği kaydedilirken bildirilmeyen vakaların sayısı ile birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğu dile getirildi. Ukraynalı erkeklerin askerliğe elverişli olmadıklarını teyit eden bir belge için 10 bin dolara kadar para ödedikleri de iddialar arasında bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231126/ukrayna-ordusunun-cepheden-donmeyen-askerlerinin-sayisi-canli-yayinda-goruntulendi-1077803919.html

ukrayna

almanya

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, asker kaçağı, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), almanya, avusturya, çürük raporu