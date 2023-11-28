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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/avrupa-istatistik-ofisi-ukraynada-askerden-kacanlarin-sayisini-acikladi-1077859602.html
Avrupa İstatistik Ofisi Ukrayna'da askerden kaçanların sayısını açıkladı
Avrupa İstatistik Ofisi Ukrayna'da askerden kaçanların sayısını açıkladı
Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre askerliğe elverişli 650 bin Ukraynalının Avrupa Birliği ülkelerine kaçtığı açıklandı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T11:40+0300
2023-11-28T11:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
asker kaçağı
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
almanya
avusturya
çürük raporu
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Söz konusu verilerde askerlik çağındaki 190 bin Ukraynalı erkeğin Almanya'ya, toplamda 650 bin Ukraynalı erkeğin ise Avrupa Birliği ülkelerinde bulunduğu ifade edildi.Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'na göre 24 Şubat 2022'den bu yana 18-60 yaş arası tam 221 bin 571 Ukraynalı erkeğin Almanya'ya geldiği ve bugün Almanya'da 189 bin 484 erkek kaldığı ifade edildilirken bunların yalnızca resmi olarak kayıtlı olanlar olduğunun altı çizildi. Bakanlık, kayıt yaptırmamış ve bu nedenle ülkede yasadışı olarak bulunan 100 bin kişinin daha olduğunu tahmin ediyor.Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre 24 Şubat 2022'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 6.3 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti. Buna ek olarak Avruapa İstatistik Kurumu Eurostat'a göre askerlik çağındaki 650 bin erkeğin 27 AB ülkesi, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç'e kaçtığı saptandı.Almanya'daki Ukraynalıların çoğu savaşmak istemediği belirtilirken asker kaçaklarını destekleyen bir kuruluş olan Vicdani Retçilere ve Asker Kaçaklarına Uluslararası Destek Ajansı'nın tahminlerine göre, savaşın başlangıcından bu yana en az 175 bin erkeğin zorunlu askerlikten kaçtığı ve bunların bir kısmının Almanya'ya geldiği ifade edildi.Avusturya'da da durum benzer olduğu belirtilirken en az 14 bin Ukraynalı erkeğin Avusturya'ya kaçtığı ifade edildi. Bazılarının sahte belgelerle, bazılarının da kaçakçıların yardımıyla Avusturya'ya geldiği kaydedilirken bildirilmeyen vakaların sayısı ile birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğu dile getirildi. Ukraynalı erkeklerin askerliğe elverişli olmadıklarını teyit eden bir belge için 10 bin dolara kadar para ödedikleri de iddialar arasında bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231126/ukrayna-ordusunun-cepheden-donmeyen-askerlerinin-sayisi-canli-yayinda-goruntulendi-1077803919.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, asker kaçağı, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), almanya, avusturya, çürük raporu
ukrayna, ukrayna ordusu, asker kaçağı, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), almanya, avusturya, çürük raporu

Avrupa İstatistik Ofisi Ukrayna'da askerden kaçanların sayısını açıkladı

11:40 28.11.2023
© Sputnik / Ergeniy Biyatov / Multimedya arşivine gidinArtyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi
Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© Sputnik / Ergeniy Biyatov
/
Multimedya arşivine gidin
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Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre askerliğe elverişli 650 bin Ukraynalının Avrupa Birliği ülkelerine kaçtığı açıklandı.
Söz konusu verilerde askerlik çağındaki 190 bin Ukraynalı erkeğin Almanya'ya, toplamda 650 bin Ukraynalı erkeğin ise Avrupa Birliği ülkelerinde bulunduğu ifade edildi.
Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'na göre 24 Şubat 2022'den bu yana 18-60 yaş arası tam 221 bin 571 Ukraynalı erkeğin Almanya'ya geldiği ve bugün Almanya'da 189 bin 484 erkek kaldığı ifade edildilirken bunların yalnızca resmi olarak kayıtlı olanlar olduğunun altı çizildi. Bakanlık, kayıt yaptırmamış ve bu nedenle ülkede yasadışı olarak bulunan 100 bin kişinin daha olduğunu tahmin ediyor.
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre 24 Şubat 2022'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 6.3 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti. Buna ek olarak Avruapa İstatistik Kurumu Eurostat'a göre askerlik çağındaki 650 bin erkeğin 27 AB ülkesi, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç'e kaçtığı saptandı.
Almanya'daki Ukraynalıların çoğu savaşmak istemediği belirtilirken asker kaçaklarını destekleyen bir kuruluş olan Vicdani Retçilere ve Asker Kaçaklarına Uluslararası Destek Ajansı'nın tahminlerine göre, savaşın başlangıcından bu yana en az 175 bin erkeğin zorunlu askerlikten kaçtığı ve bunların bir kısmının Almanya'ya geldiği ifade edildi.
Avusturya'da da durum benzer olduğu belirtilirken en az 14 bin Ukraynalı erkeğin Avusturya'ya kaçtığı ifade edildi. Bazılarının sahte belgelerle, bazılarının da kaçakçıların yardımıyla Avusturya'ya geldiği kaydedilirken bildirilmeyen vakaların sayısı ile birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğu dile getirildi. Ukraynalı erkeklerin askerliğe elverişli olmadıklarını teyit eden bir belge için 10 bin dolara kadar para ödedikleri de iddialar arasında bulunuyor.
Rusya - Ukrayna askeri operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusunun cepheden dönmeyen askerlerinin sayısı canlı yayında görüntülendi
26 Kasım, 20:46
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