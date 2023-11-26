https://sputniknews.com.tr/20231126/ukrayna-ordusunun-cepheden-donmeyen-askerlerinin-sayisi-canli-yayinda-goruntulendi-1077803919.html
Ukrayna ordusunun cepheden dönmeyen askerlerinin sayısı canlı yayında görüntülendi
Ukrayna ordusunun cepheden dönmeyen askerlerinin sayısı canlı yayında görüntülendi
Ukrayna ordusunun cepheden dönmeyen ölü ve kayıp askerlerinin sayısını haber bandında yayınlayan 1+1 televizyonu, bir süre sonra ‘yazım hatası’ için özür... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T20:46+0300
2023-11-26T20:46+0300
2023-11-26T20:46+0300
ukrayna krizi
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televizyon
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Ukraynalılar, 1+1 televizyonunda askerlerin ordunun ‘zaferlerini’ anlattığı ulusal maraton programı sırasında haber bandında cepheden dönmeyen ölü ve kayıp askerlerinin sayısının 1 milyon 126 bin 652 kişi olarak yayınlanmasına tanık oldu.Ukrayna televizyonunun haber bandında yayınlanan bu veri, 'Voennıy Obozrevatel' Telegram kanalında yayınlandı.Cepheden dönmeyen ölü ve kayıp Ukrayna askerlerinin sayısı bir süre haber bandında görüntülendi. Kanal yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinden gelen telefon sonrasında veriyi kaldırarak, yazım hatası için özür diledi.
https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunmasi-bir-gunde-ukraynaya-ait-3-savas-ucagini-dusurdu-1077800099.html
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Ukrayna ordusunun cepheden dönmeyen askerlerinin sayısı canlı yayında görüntülendi
Ukrayna ordusunun cepheden dönmeyen ölü ve kayıp askerlerinin sayısını haber bandında yayınlayan 1+1 televizyonu, bir süre sonra ‘yazım hatası’ için özür diledi.
Ukraynalılar, 1+1 televizyonunda askerlerin ordunun ‘zaferlerini’ anlattığı ulusal maraton programı sırasında haber bandında cepheden dönmeyen ölü ve kayıp askerlerinin sayısının 1 milyon 126 bin 652 kişi olarak yayınlanmasına tanık oldu.
Ukrayna televizyonunun haber bandında yayınlanan bu veri, 'Voennıy Obozrevatel' Telegram kanalında yayınlandı.
Cepheden dönmeyen ölü ve kayıp Ukrayna askerlerinin sayısı bir süre haber bandında görüntülendi. Kanal yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinden gelen telefon sonrasında veriyi kaldırarak, yazım hatası için özür diledi.