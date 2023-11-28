https://sputniknews.com.tr/20231128/asgari-ucret-icin-geri-sayim-suruyor-masada-5-ihtimal-var-1077862179.html
Asgari ücret için geri sayım sürüyor: Masada 5 ihtimal var
Asgari ücret için geri sayım sürüyor: Masada 5 ihtimal var
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T12:51+0300
2023-11-28T12:51+0300
2023-11-28T12:51+0300
ekonomi
asgari ücret
zam
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
işçi
işveren
işveren
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Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Asgari ücret nasıl belirleniyor? Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralıkta dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var” dedi.En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor ancak dosya bazlı kök aylıklar bundan daha düşük seviyelerde. Aradaki farkı devlet karşılıyor ve 7 bin 500 liraya tamamlıyor. Yılmaz bu konuya da işaret ederek, “7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım” diye konuştu.Asgari ücret için yüzdelik tahminler ne diyor?Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231128/kyk-duyurdu-burs-odemeleri-basladi-1077861749.html
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asgari ücret ne kadar,asgari ücret ne kadar olacak,asgari ücret zam,asgari ücret 2024,asgari ücret komisyon,asgari ücret son dakika
asgari ücret ne kadar,asgari ücret ne kadar olacak,asgari ücret zam,asgari ücret 2024,asgari ücret komisyon,asgari ücret son dakika
Asgari ücret için geri sayım sürüyor: Masada 5 ihtimal var
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı Aralık’ta yapacak. 7 bin 500 liranın altındaki emekli maaşları için de çalışma yapılacak.
Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralıkta dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var” dedi.
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor ancak dosya bazlı kök aylıklar bundan daha düşük seviyelerde. Aradaki farkı devlet karşılıyor ve 7 bin 500 liraya tamamlıyor. Yılmaz bu konuya da işaret ederek, “7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım” diye konuştu.
Asgari ücret için yüzdelik tahminler ne diyor?
Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.
Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.
Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.
Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.
Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.