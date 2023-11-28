https://sputniknews.com.tr/20231128/anitkabiri-ziyaret-giden-yolculari-tasiyan-tur-otobusu-calinti-cikti-1077857001.html

Anıtkabir'i ziyaret giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı

Anıtkabir'i ziyaret giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı

Bursa'dan Ankara'ya gezi için yolcularıyla hareket eden ve İnegöl ilçesinde durdurulan tur otobüsünün çalıntı olduğu belirlenerek yasal işlem başlatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

anıtkabir

çalıntı

araç

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir tur şirketinin Anıtkabir'e düzenlediği gezi programı kapsamında yola çıkan A.I. idaresindeki 16 ASV 658 plakalı otobüs, İnegöl'de yol kontrolünde polis ekiplerince durduruldu.Ekipler, yaptıkları araştırmada otobüsün Van Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık bir haftadır çalıntı olduğu gerekçesiyle arandığını belirledi.İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen 30 yolcu, tur şirketinin gönderdiği başka bir araçla Nilüfer'e döndü. Söz konusu otobüs ise bölgedeki bir parka çekildi.Sürücü A.I, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231107/otomobil-paspasinin-altina-birakilan-yedek-anahtarla-calindi-1077143298.html

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