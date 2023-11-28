https://sputniknews.com.tr/20231128/anitkabiri-ziyaret-giden-yolculari-tasiyan-tur-otobusu-calinti-cikti-1077857001.html
Anıtkabir'i ziyaret giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı
Anıtkabir'i ziyaret giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı
Bursa'dan Ankara'ya gezi için yolcularıyla hareket eden ve İnegöl ilçesinde durdurulan tur otobüsünün çalıntı olduğu belirlenerek yasal işlem başlatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T10:22+0300
2023-11-28T10:22+0300
2023-11-28T10:22+0300
türkiye
anıtkabir
çalıntı
araç
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir tur şirketinin Anıtkabir'e düzenlediği gezi programı kapsamında yola çıkan A.I. idaresindeki 16 ASV 658 plakalı otobüs, İnegöl'de yol kontrolünde polis ekiplerince durduruldu.Ekipler, yaptıkları araştırmada otobüsün Van Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık bir haftadır çalıntı olduğu gerekçesiyle arandığını belirledi.İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen 30 yolcu, tur şirketinin gönderdiği başka bir araçla Nilüfer'e döndü. Söz konusu otobüs ise bölgedeki bir parka çekildi.Sürücü A.I, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231107/otomobil-paspasinin-altina-birakilan-yedek-anahtarla-calindi-1077143298.html
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anıtkabir, çalıntı, araç
Anıtkabir'i ziyaret giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı
Bursa'dan Ankara'ya gezi için yolcularıyla hareket eden ve İnegöl ilçesinde durdurulan tur otobüsünün çalıntı olduğu belirlenerek yasal işlem başlatıldı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir tur şirketinin Anıtkabir'e düzenlediği gezi programı kapsamında yola çıkan A.I. idaresindeki 16 ASV 658 plakalı otobüs, İnegöl'de yol kontrolünde polis ekiplerince durduruldu.
Ekipler, yaptıkları araştırmada otobüsün Van Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık bir haftadır çalıntı olduğu gerekçesiyle arandığını belirledi.
İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen 30 yolcu, tur şirketinin gönderdiği başka bir araçla Nilüfer'e döndü. Söz konusu otobüs ise bölgedeki bir parka çekildi.
Sürücü A.I, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.