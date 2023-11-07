https://sputniknews.com.tr/20231107/otomobil-paspasinin-altina-birakilan-yedek-anahtarla-calindi-1077143298.html

Otomobil, paspasının altına bırakılan yedek anahtarla çalındı

Otomobil, paspasının altına bırakılan yedek anahtarla çalındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekipleri, sahibinin, paspasının altına bıraktığı yedek anahtarla çalınan otomobili aynı mahallede terk edilmiş olarak buldu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T13:24+0300

2023-11-07T13:24+0300

2023-11-07T13:24+0300

yaşam

otomobil

hırsız

paspas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073790309_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e94c96f14d1e34205b5c1aa7c5e0fcc7.jpg

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Düdenbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Alaca'nın (47) otomobilinin evinin önünden çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.Ekiplerin araştırması sonucu çalıntı araç Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta terkedilmiş halde bulundu.İçerisinden herhangi bir şey alınmayan otomobilin, anahtarı başka bir yerde unutma ihtimaline karşın sahibi Alaca tarafından paspasın altına bırakılan yedek anahtar kullanılarak çalındığı tespit edildi.Otomobilini teslim alan Alaca, otomobilinin aracını çalan kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.Hırsızın aracın konsoluna oyuncak maymun koyduğunu belirten Alaca, "Paspasın altına koyduğum anahtarla aracımı kolayca çaldıkları için bana mesaj bırakmak istemiş olabilirler." dedi.Alaca, aracını kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür etti.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231008/baskasina-ait-villaya-girdi-hirsiz-degilim-uyumaya-geldim-1076150900.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otomobil, hırsız, paspas