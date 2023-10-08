https://sputniknews.com.tr/20231008/baskasina-ait-villaya-girdi-hirsiz-degilim-uyumaya-geldim-1076150900.html

Başkasına ait villaya girdi: 'Hırsız değilim, uyumaya geldim'

Başkasına ait villaya girdi: 'Hırsız değilim, uyumaya geldim'

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bahçe duvarını aşarak bir villaya giren şahıs, terasta uyudu, bahçedeki buzdolabından içecek içip salıncakta zaman... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

çeşme

villa

teras

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Çeşme Celal Bayar Mahallesi'nde saat 03.45'te, bahçe duvarını aşarak bir villa içerisine giren erkek şahıs, villanın terasında saatlerce uyudu. Bahçedeki buzdolabından 3 adet içecek içip salıncakta zaman geçiren bu sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" şeklinde konuştu.Ev sahibi, şahsın 18 yaşında olması ve suç kaydının olmaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olmadı.

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