https://sputniknews.com.tr/20231008/baskasina-ait-villaya-girdi-hirsiz-degilim-uyumaya-geldim-1076150900.html
Başkasına ait villaya girdi: 'Hırsız değilim, uyumaya geldim'
Başkasına ait villaya girdi: 'Hırsız değilim, uyumaya geldim'
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bahçe duvarını aşarak bir villaya giren şahıs, terasta uyudu, bahçedeki buzdolabından içecek içip salıncakta zaman... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T22:33+0300
2023-10-08T22:33+0300
2023-10-08T22:33+0300
türkiye
çeşme
villa
teras
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076150744_129:0:1068:528_1920x0_80_0_0_72a4ff3a1395c520d38bc26795e5867e.jpg
Çeşme Celal Bayar Mahallesi'nde saat 03.45'te, bahçe duvarını aşarak bir villa içerisine giren erkek şahıs, villanın terasında saatlerce uyudu. Bahçedeki buzdolabından 3 adet içecek içip salıncakta zaman geçiren bu sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" şeklinde konuştu.Ev sahibi, şahsın 18 yaşında olması ve suç kaydının olmaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/kahvalti-yaparken-is-yerine-giren-hirsiz-telefonunu-caldi-soyuldugunu-guvenlik-kamerasindan-ogrendi-1075675464.html
türkiye
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076150744_252:0:956:528_1920x0_80_0_0_d6dd78609b5eeeb14f4566a0c4ceea11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çeşme, villa, teras
Başkasına ait villaya girdi: 'Hırsız değilim, uyumaya geldim'
Abone ol
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bahçe duvarını aşarak bir villaya giren şahıs, terasta uyudu, bahçedeki buzdolabından içecek içip salıncakta zaman geçirdi. Sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine gelen polislerin yakaladığı şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" dedi.
Çeşme Celal Bayar Mahallesi'nde saat 03.45'te, bahçe duvarını aşarak bir villa içerisine giren erkek şahıs, villanın terasında saatlerce uyudu.
Bahçedeki buzdolabından 3 adet içecek içip salıncakta zaman geçiren bu sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" şeklinde konuştu.
Ev sahibi, şahsın 18 yaşında olması ve suç kaydının olmaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olmadı.