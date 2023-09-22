https://sputniknews.com.tr/20230922/kahvalti-yaparken-is-yerine-giren-hirsiz-telefonunu-caldi-soyuldugunu-guvenlik-kamerasindan-ogrendi-1075675464.html
Kahvaltı yaparken iş yerine giren hırsız telefonunu çaldı: Soyulduğunu güvenlik kamerasından öğrendi
Kahvaltı yaparken iş yerine giren hırsız telefonunu çaldı: Soyulduğunu güvenlik kamerasından öğrendi
Esenyurt’ta bir hırsız, arkadaşı ile birlikte kahvaltı yapan dükkan sahibinin telefonunu saniyeler içerisinde çaldı 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T11:15+0300
2023-09-22T11:15+0300
2023-09-22T11:15+0300
yaşam
video
hırsızlık
telefon
esenyurt
çilingir
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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir çilingir dükkanına gelen hırsız, kahvaltı yapan dükkan sahibinin sırtı dönük olmasını fırsat bilerek dükkandaki telefonu çaldı. Dükkan sahibi, kahvaltının bitiminde telefonunu bulamayınca güvenlik kamerasını izledi. Görüntüleri izleyen dükkan sahibi, yaşanan olayı kameraya bakınca fark etti.
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Kahvaltı yaparken iş yerine giren hırsız telefonunu çaldı: Soyulduğunu güvenlik kamerasından öğrendi
Kahvaltı yaparken iş yerine giren hırsız telefonunu çaldı: Soyulduğunu güvenlik kamerasından öğrendi
2023-09-22T11:15+0300
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PT0M26S
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video, hırsızlık, telefon, esenyurt, çilingir, видео
video, hırsızlık, telefon, esenyurt, çilingir, видео
Kahvaltı yaparken iş yerine giren hırsız telefonunu çaldı: Soyulduğunu güvenlik kamerasından öğrendi
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Esenyurt’ta bir hırsız, arkadaşı ile birlikte kahvaltı yapan dükkan sahibinin telefonunu saniyeler içerisinde çaldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir çilingir dükkanına gelen hırsız, kahvaltı yapan dükkan sahibinin sırtı dönük olmasını fırsat bilerek dükkandaki telefonu çaldı.
Dükkan sahibi, kahvaltının bitiminde telefonunu bulamayınca güvenlik kamerasını izledi.
Görüntüleri izleyen dükkan sahibi, yaşanan olayı kameraya bakınca fark etti.