https://sputniknews.com.tr/20231128/ak-partili-akbasoglu-nilden-firata-buyuk-israil-projesini-mutlaka-tarihin-cop-sepetine-atacagiz-1077881220.html
AK Partili Akbaşoğlu: Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız
AK Partili Akbaşoğlu: Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T19:26+0300
2023-11-28T19:26+0300
2023-11-28T19:26+0300
türkiye
muhammet emin akbaşoğlu
emin akbaşoğlu
israil
israil-filistin
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
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TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.Akbaşoğlu, terörle mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız. Bu konuda hiçbir emperyalist, siyonist ve onların maşalığına soyunan hiçbir terör örgütü hedeflerine ulaşamayacak" dedi.Filistin'de büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşandığını belirten Akbaşoğlu, "İsrail Devleti, Netanyahu hükumeti insanlığı bir kenara bırakarak kendilerine yardım ve yataklık yapan ve teşvik eden bütün Batı dünyasıyla beraber, bütün insanlığın gözü önünde hakikatleri çarpıtarak bir vahşete, katliama ve soykırıma hep birlikte neden oluyorlar" ifadelerini kullandı.Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerinde verecekleri önergeyle, 5 bin liralık ikramiye ödenmesi konusunda çalışan-çalışmayan emekli ayrımını ortadan kaldıracaklarını bildirdi.Akbaşoğlu ayrıca, "Yılbaşında da emeklilerimizle, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.'Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz'AK Partili Akbaşoğlu, "Jeopolitik çıkarlarımıza; hak, alaka ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkarak insanlığın vicdanının temsilcisi olan ve tarihte Pax Ottomana, Osmanlı barışını bütün insanlığa hediye etmiş olan bir ecdadın torunları olarak da hem bölgesel hem de küresel anlamda barışın, huzurun, güvenliğin adresi, adası, sağlayıcısı ve temsilcisi olacak şekilde, inşallah 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla ortaya koyduğumuz perspektifle Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz ve bu manada bütün insanlığın huzur ve selameti adına da gerekli nizamı alemi, küresel düzeni inşallah insanlığa hediye edeceğiz. Bu manada ortaya koyduğumuz yürüyüşümüze ne emperyalistler ne de onların iş birlikçileri, terör örgütleri, maşaları, onlara yardım ve yataklık yapanlar kesinlikle mani olamayacaklar” şeklinde konuştu.'Türk-Kürt, Alevi-Sünni herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir'Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğunu belirten Akbaşoğlu konuşmasnın devamında şu ifadelere yer verdi:“Her noktada anayasa ve ilgili mevzuat, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından göz önünde bulundurulmak suretiyle vicdani kanaatleriyle beraber bunu yorumlayarak bunu ortaya koyan mahkemeler, üst mahkemeler sonuç itibarıyla bütün süreçleri kendileri yönetmektedirler. Bu manada Türkiye'de Türk-Kürt, Alevi-Sünni herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir. Bu, bir hakikattir.”
https://sputniknews.com.tr/20231128/hamas-sozcusu-taha-israil-gazzede-hedeflerine-ulasamadi-ve-ulasamayacak-1077875883.html
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muhammet emin akbaşoğlu, emin akbaşoğlu, israil, israil-filistin, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, kürdistan, kürdistan, sdg, ypg/sdg, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö, siyonist, pençe-kilit harekatı, pençe kilit operasyonu, tbmm başkanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, emekli, türkiye cumhuriyeti, türkiye cumhuriyeti
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AK Partili Akbaşoğlu: Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Akbaşoğlu, terörle mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız. Bu konuda hiçbir emperyalist, siyonist ve onların maşalığına soyunan hiçbir terör örgütü hedeflerine ulaşamayacak" dedi.
Filistin'de büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşandığını belirten Akbaşoğlu, "İsrail Devleti, Netanyahu hükumeti insanlığı bir kenara bırakarak kendilerine yardım ve yataklık yapan ve teşvik eden bütün Batı dünyasıyla beraber, bütün insanlığın gözü önünde hakikatleri çarpıtarak bir vahşete, katliama ve soykırıma hep birlikte neden oluyorlar" ifadelerini kullandı.
Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerinde verecekleri önergeyle, 5 bin liralık ikramiye ödenmesi konusunda çalışan-çalışmayan emekli ayrımını ortadan kaldıracaklarını bildirdi.
Akbaşoğlu ayrıca, "Yılbaşında da emeklilerimizle, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
'Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz'
AK Partili Akbaşoğlu, "Jeopolitik çıkarlarımıza; hak, alaka ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkarak insanlığın vicdanının temsilcisi olan ve tarihte Pax Ottomana, Osmanlı barışını bütün insanlığa hediye etmiş olan bir ecdadın torunları olarak da hem bölgesel hem de küresel anlamda barışın, huzurun, güvenliğin adresi, adası, sağlayıcısı ve temsilcisi olacak şekilde, inşallah 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla ortaya koyduğumuz perspektifle Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz ve bu manada bütün insanlığın huzur ve selameti adına da gerekli nizamı alemi, küresel düzeni inşallah insanlığa hediye edeceğiz. Bu manada ortaya koyduğumuz yürüyüşümüze ne emperyalistler ne de onların iş birlikçileri, terör örgütleri, maşaları, onlara yardım ve yataklık yapanlar kesinlikle mani olamayacaklar” şeklinde konuştu.
'Türk-Kürt, Alevi-Sünni herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir'
Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğunu belirten Akbaşoğlu konuşmasnın devamında şu ifadelere yer verdi:
“Her noktada anayasa ve ilgili mevzuat, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından göz önünde bulundurulmak suretiyle vicdani kanaatleriyle beraber bunu yorumlayarak bunu ortaya koyan mahkemeler, üst mahkemeler sonuç itibarıyla bütün süreçleri kendileri yönetmektedirler. Bu manada Türkiye'de Türk-Kürt, Alevi-Sünni herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir. Bu, bir hakikattir.”