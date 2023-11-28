AK Partili Akbaşoğlu: Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Rüya sona erdi, Amerika'da büyük bir karamsarlık var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Seçil Erzan'ın banka hesaplarına inceleme
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uyuşturucu bağımlısı aile üyelerine nasıl davranılmalı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor’
15:11
1 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti
15:19
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: ‘İsrail istihbaratı Hamas'ın saldırı planlarından haberdardı’
15:41
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor
15:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail’de muhalefet sokakları hareketlendirebilir. Raam ve Mansur Abbas yeni hükümete katılabilir’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı'nın Wilders korkusu: Büyük kabus
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: ‘ABD, Türkiye'den yaptırımlara uymasını isteyecek’
17:47
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yetkin bir askeri liderlik yok
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Soyuz roketiyle uzaya yeni askeri uydu gönderdi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı politikacı: ‘Rusya, savaşı bitirmeye hazırdı. Devreye Boris Johnson girdi’
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu ilk 10 ayda 49.8 arttı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Türkiye, doğalgaz transfer merkezinin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Bazı AB üyeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların yumuşatılmasını istiyor’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadı
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ABD yorumu: ‘Ankara’ya duyduğu tam düşmanlığı sergiledi’
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den NATO'nun 'askeri Schengen' planlarına yanıt
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı, Muhafazakarları ‘Ukrayna’ya ihanet etmekle’ suçladı
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Google'ın sinir ağı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotoğrafının sahte olduğunu söyledi
19:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber
19:55
2 dk
SESLİ HABER
‘New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor’
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Alman girişimciden AB açıklaması: ABD’nin kullandığı bir araç haline geldiğini anlamaya başladı
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya - Çin arasında yeni rekor
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Sivastopol akvaryumunu su bastı
20:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231128/ak-partili-akbasoglu-nilden-firata-buyuk-israil-projesini-mutlaka-tarihin-cop-sepetine-atacagiz-1077881220.html
AK Partili Akbaşoğlu: Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız
AK Partili Akbaşoğlu: Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T19:26+0300
2023-11-28T19:26+0300
türkiye
muhammet emin akbaşoğlu
emin akbaşoğlu
israil
israil-filistin
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066528684_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2bfe3eaf697a40b09ef0a29acadae13f.jpg
TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.Akbaşoğlu, terörle mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız. Bu konuda hiçbir emperyalist, siyonist ve onların maşalığına soyunan hiçbir terör örgütü hedeflerine ulaşamayacak" dedi.Filistin'de büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşandığını belirten Akbaşoğlu, "İsrail Devleti, Netanyahu hükumeti insanlığı bir kenara bırakarak kendilerine yardım ve yataklık yapan ve teşvik eden bütün Batı dünyasıyla beraber, bütün insanlığın gözü önünde hakikatleri çarpıtarak bir vahşete, katliama ve soykırıma hep birlikte neden oluyorlar" ifadelerini kullandı.Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerinde verecekleri önergeyle, 5 bin liralık ikramiye ödenmesi konusunda çalışan-çalışmayan emekli ayrımını ortadan kaldıracaklarını bildirdi.Akbaşoğlu ayrıca, "Yılbaşında da emeklilerimizle, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.'Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz'AK Partili Akbaşoğlu, "Jeopolitik çıkarlarımıza; hak, alaka ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkarak insanlığın vicdanının temsilcisi olan ve tarihte Pax Ottomana, Osmanlı barışını bütün insanlığa hediye etmiş olan bir ecdadın torunları olarak da hem bölgesel hem de küresel anlamda barışın, huzurun, güvenliğin adresi, adası, sağlayıcısı ve temsilcisi olacak şekilde, inşallah 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla ortaya koyduğumuz perspektifle Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz ve bu manada bütün insanlığın huzur ve selameti adına da gerekli nizamı alemi, küresel düzeni inşallah insanlığa hediye edeceğiz. Bu manada ortaya koyduğumuz yürüyüşümüze ne emperyalistler ne de onların iş birlikçileri, terör örgütleri, maşaları, onlara yardım ve yataklık yapanlar kesinlikle mani olamayacaklar” şeklinde konuştu.'Türk-Kürt, Alevi-Sünni herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir'Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğunu belirten Akbaşoğlu konuşmasnın devamında şu ifadelere yer verdi:“Her noktada anayasa ve ilgili mevzuat, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından göz önünde bulundurulmak suretiyle vicdani kanaatleriyle beraber bunu yorumlayarak bunu ortaya koyan mahkemeler, üst mahkemeler sonuç itibarıyla bütün süreçleri kendileri yönetmektedirler. Bu manada Türkiye'de Türk-Kürt, Alevi-Sünni herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir. Bu, bir hakikattir.”
https://sputniknews.com.tr/20231128/hamas-sozcusu-taha-israil-gazzede-hedeflerine-ulasamadi-ve-ulasamayacak-1077875883.html
türkiye
israil
kürdistan
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066528684_128:0:776:486_1920x0_80_0_0_63fd40be40b5dee51bfa5e8034417f48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muhammet emin akbaşoğlu, emin akbaşoğlu, israil, israil-filistin, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, kürdistan, kürdistan, sdg, ypg/sdg, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö, siyonist, pençe-kilit harekatı, pençe kilit operasyonu, tbmm başkanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, emekli, türkiye cumhuriyeti, türkiye cumhuriyeti
muhammet emin akbaşoğlu, emin akbaşoğlu, israil, israil-filistin, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, kürdistan, kürdistan, sdg, ypg/sdg, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö, siyonist, pençe-kilit harekatı, pençe kilit operasyonu, tbmm başkanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, emekli, türkiye cumhuriyeti, türkiye cumhuriyeti

AK Partili Akbaşoğlu: Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız

19:26 28.11.2023
© AAMuhammet Emin Akbaşoğlu
Muhammet Emin Akbaşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© AA
Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Akbaşoğlu, terörle mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız. Bu konuda hiçbir emperyalist, siyonist ve onların maşalığına soyunan hiçbir terör örgütü hedeflerine ulaşamayacak" dedi.
Filistin'de büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşandığını belirten Akbaşoğlu, "İsrail Devleti, Netanyahu hükumeti insanlığı bir kenara bırakarak kendilerine yardım ve yataklık yapan ve teşvik eden bütün Batı dünyasıyla beraber, bütün insanlığın gözü önünde hakikatleri çarpıtarak bir vahşete, katliama ve soykırıma hep birlikte neden oluyorlar" ifadelerini kullandı.
Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerinde verecekleri önergeyle, 5 bin liralık ikramiye ödenmesi konusunda çalışan-çalışmayan emekli ayrımını ortadan kaldıracaklarını bildirdi.
Akbaşoğlu ayrıca, "Yılbaşında da emeklilerimizle, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz'

AK Partili Akbaşoğlu, "Jeopolitik çıkarlarımıza; hak, alaka ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkarak insanlığın vicdanının temsilcisi olan ve tarihte Pax Ottomana, Osmanlı barışını bütün insanlığa hediye etmiş olan bir ecdadın torunları olarak da hem bölgesel hem de küresel anlamda barışın, huzurun, güvenliğin adresi, adası, sağlayıcısı ve temsilcisi olacak şekilde, inşallah 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla ortaya koyduğumuz perspektifle Pax Türkiye, Türkiye barışını da mutlaka gerçekleştireceğiz ve bu manada bütün insanlığın huzur ve selameti adına da gerekli nizamı alemi, küresel düzeni inşallah insanlığa hediye edeceğiz. Bu manada ortaya koyduğumuz yürüyüşümüze ne emperyalistler ne de onların iş birlikçileri, terör örgütleri, maşaları, onlara yardım ve yataklık yapanlar kesinlikle mani olamayacaklar” şeklinde konuştu.

'Türk-Kürt, Alevi-Sünni herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir'

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğunu belirten Akbaşoğlu konuşmasnın devamında şu ifadelere yer verdi:
“Her noktada anayasa ve ilgili mevzuat, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından göz önünde bulundurulmak suretiyle vicdani kanaatleriyle beraber bunu yorumlayarak bunu ortaya koyan mahkemeler, üst mahkemeler sonuç itibarıyla bütün süreçleri kendileri yönetmektedirler. Bu manada Türkiye'de Türk-Kürt, Alevi-Sünni herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız kanun önünde eşittir. Bu, bir hakikattir.”
Gazze insani ara ateşkes İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas Sözcüsü Taha: İsrail Gazze'de hedeflerine ulaşamadı ve ulaşamayacak
16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала