https://sputniknews.com.tr/20231127/zaharovadan-rus-vatandasini-serbest-birakan-hamasa-tesekkur-1077822687.html
Zaharova’dan Rus vatandaşını serbest bırakan Hamas'a teşekkür
Zaharova’dan Rus vatandaşını serbest bırakan Hamas'a teşekkür
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın, Hamas yönetiminin Gazze Şeridi'nden bir Rus vatandaşının serbest bırakılmasına ilişkin ‘iyi... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T12:47+0300
2023-11-27T12:47+0300
2023-11-27T12:47+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
esir
esir takası
rus vatandaşı
israil
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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir gün önce Telegram kanalından yapılan açıklamada da Rus vatandaşı olan bir rehinenin Kızıl Haç temsilcilerine teslim edildiğini duyurmuştu.Zaharova, Rus pasaportu sahibi olan rehinenin bir gün önce Gazze Şeridi'nden serbest bırakıldığını ve Kızıl Haç'a teslim edildiğini teyit ederken, “Salıverilme eylemi, mevcut esir takası listesinin dışında, ancak Rus temsilciler ile Hamas arasındaki doğrudan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşti” diye hatırlattı.“Hamas liderliğinin gösterdiği iyi niyet jestini ve bizim için özel önem taşıyan insani sorunların çözümünde yapıcı etkileşime hazır olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz” diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Moskova’nın ilgili tüm taraflarla temas halinde kalarak sorunun bir an önce çözülmesi için çaba göstermeye devam edeceğini yineledi.Hamas'ın Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, Filistin meselesine destek veren Moskova'nın tutumuna bir minnet göstergesi olarak Rus rehinenin serbest bırakıldığı ifade edildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak ve Rusya'nın Filistin meselesini destekleyen tutumunun tanındığına dair bir jest olarak İslami direniş hareketi Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir tutukluyu serbest bıraktı” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/canli-gazzedeki-insani-arada-son-gun-anlasma-uzatilacak-mi-1077810099.html
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gazze, gazze şeridi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, esir, esir takası, rus vatandaşı, israil, hamas
gazze, gazze şeridi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, esir, esir takası, rus vatandaşı, israil, hamas
Zaharova’dan Rus vatandaşını serbest bırakan Hamas'a teşekkür
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın, Hamas yönetiminin Gazze Şeridi'nden bir Rus vatandaşının serbest bırakılmasına ilişkin ‘iyi niyet jestini’ olumlu değerlendirdiğini söyledi.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir gün önce Telegram kanalından yapılan açıklamada da Rus vatandaşı olan bir rehinenin Kızıl Haç temsilcilerine teslim edildiğini duyurmuştu.
Zaharova, Rus pasaportu sahibi olan rehinenin bir gün önce Gazze Şeridi'nden serbest bırakıldığını ve Kızıl Haç'a teslim edildiğini teyit ederken, “Salıverilme eylemi, mevcut esir takası listesinin dışında, ancak Rus temsilciler ile Hamas arasındaki doğrudan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşti” diye hatırlattı.
“Hamas liderliğinin gösterdiği iyi niyet jestini ve bizim için özel önem taşıyan insani sorunların çözümünde yapıcı etkileşime hazır olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz” diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Moskova’nın ilgili tüm taraflarla temas halinde kalarak sorunun bir an önce çözülmesi için çaba göstermeye devam edeceğini yineledi.
Hamas'ın Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, Filistin meselesine destek veren Moskova'nın tutumuna bir minnet göstergesi olarak Rus rehinenin serbest bırakıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak ve Rusya'nın Filistin meselesini destekleyen tutumunun tanındığına dair bir jest olarak İslami direniş hareketi Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir tutukluyu serbest bıraktı” ifadelerine yer verildi.