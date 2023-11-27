https://sputniknews.com.tr/20231127/yesim-salkim-zafer-partisine-katildi-1077814400.html

Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldı

Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldı

Zafer Partisi'ne katılan şarkıcı Yeşim Salkım, Ümit Özdağ ile fotoğrafını paylaştı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T09:42+0300

2023-11-27T09:42+0300

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politika

yeşim salkım

zafer partisi

ümit özdağ

x

twitter

şarkıcı

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Şarkıcı Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldığını duyurdu.Bugün, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı X hesabından paylaşarak “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" dedi.Salkım, ikinci tweetinde ise Sayın Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve “Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar” ifadelerini kullandı.

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yeşim salkım, zafer partisi, ümit özdağ, x, twitter , şarkıcı