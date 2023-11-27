https://sputniknews.com.tr/20231127/yesim-salkim-zafer-partisine-katildi-1077814400.html
Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldı
Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldı
Zafer Partisi'ne katılan şarkıcı Yeşim Salkım, Ümit Özdağ ile fotoğrafını paylaştı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T09:42+0300
2023-11-27T09:42+0300
2023-11-27T09:42+0300
politika
yeşim salkım
zafer partisi
ümit özdağ
x
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şarkıcı
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Şarkıcı Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldığını duyurdu.Bugün, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı X hesabından paylaşarak “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" dedi.Salkım, ikinci tweetinde ise Sayın Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve “Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/umit-ozdag-kilicdaroglu-ile-yaptigi-gizli-protokolu-acikladi-1077698847.html
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yeşim salkım, zafer partisi, ümit özdağ, x, twitter , şarkıcı
yeşim salkım, zafer partisi, ümit özdağ, x, twitter , şarkıcı
Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldı
Zafer Partisi'ne katılan şarkıcı Yeşim Salkım, Ümit Özdağ ile fotoğrafını paylaştı.
Şarkıcı Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldığını duyurdu.
Bugün, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı X hesabından paylaşarak “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" dedi.
Salkım, ikinci tweetinde ise Sayın Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve “Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar” ifadelerini kullandı.