Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' açıkladı
10:55 23.11.2023 (güncellendi: 11:42 23.11.2023)
© Twitter Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolün tamamını yayınladı. Özdağ, CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'e de yanıt verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ilk turda kazanamayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci tur öncesi yaptığı 'gizli protokol'ün belgelerini paylaştı.
"Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü" başlıklı kısımda; İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi konusunda anlaşıldığı görüldü.
Aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi-CHP Protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz. Bu protokolu eleştiren 6’lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokola karşı çıkanlara cevap veriyorum. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin 1. Turunu hem… pic.twitter.com/eqqMcnWWhD— Ümit Özdağ (@umitozdag) November 23, 2023
© Fotoğraf : X/UmitOzdağÜmit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' açıkladı
© Fotoğraf : X/UmitOzdağ
© Fotoğraf : X/umitozdagÜmit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' açıkladı
© Fotoğraf : X/umitozdag