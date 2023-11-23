https://sputniknews.com.tr/20231123/umit-ozdag-kilicdaroglu-ile-yaptigi-gizli-protokolu-acikladi-1077698847.html

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' açıkladı

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolün tamamını yayınladı. Özdağ, CHP'nin yeni... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T10:55+0300

2023-11-23T10:55+0300

2023-11-23T11:42+0300

politika

ümit özdağ

kemal kılıçdaroğlu

protokol

ittifak

bakanlık

seçim

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ilk turda kazanamayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci tur öncesi yaptığı 'gizli protokol'ün belgelerini paylaştı."Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü" başlıklı kısımda; İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi konusunda anlaşıldığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230901/umit-ozdag-kilicdaroglunun-soz-verdigi-iki-bakanligi-acikladi-1075095686.html

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