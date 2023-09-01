Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun 'söz verdiği' iki bakanlığı açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1924 anayasasını imzalattık mı imzalattık. Milli üniter laik Devleti imzaladık mı imzalattık. Niye imzalattık? Çünkü güçlendirilmiş parlamenter rejim belgesinde bunun aksine imza attılar. Aynı zamanda terörle mücadele konusunu imzalattık mı imzalattık. Kayyumu imzalattık mı imzalattık.

İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık daha... Ama en önemlisi İçişleri Bakanlığı Bunun dışında konuştuklarımız bakanlıklar Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm ve Kültür ve Turizm bakanlığıydı. İl kez açıklıyorum. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hatta Kültür Bakanlığı'nın Turizm Bakanlığı'nın bölünebileceğini falan konuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da konuştuk, içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla. Yani biz Zafer Partisi olarak Türk siyasetini yeniden formatladık o belgeyle."