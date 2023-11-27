https://sputniknews.com.tr/20231127/tanju-ozcan-baba-evine-dondum-1077835740.html
Tanju Özcan: Baba Evi’ne döndüm
Tanju Özcan: Baba Evi’ne döndüm
CHP Parti Meclisi, partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın af talebini kabul etti. Özcan CHP'ye dönüşünü sosyal medya hesabından paylaştı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T17:25+0300
2023-11-27T17:25+0300
2023-11-27T17:25+0300
politika
tanju özcan
chp
özgür özel
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'ye geri döndü. Özcan sosyal medya hesabından "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba Evi’ne döndüm" paylaşımında bulundu.Tanju Özcan ayrıca "Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/ozcandan-kilicdaroglu-detayli-aciklama-tanju-ozcan-ve-muharrem-ince-chpye-geri-doner-mi-1077495647.html
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Tanju Özcan: Baba Evi’ne döndüm
CHP Parti Meclisi, partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın af talebini kabul etti. Özcan CHP'ye dönüşünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'ye geri döndü. Özcan sosyal medya hesabından "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba Evi’ne döndüm" paylaşımında bulundu.
Tanju Özcan ayrıca "Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.