https://sputniknews.com.tr/20231117/ozcandan-kilicdaroglu-detayli-aciklama-tanju-ozcan-ve-muharrem-ince-chpye-geri-doner-mi-1077495647.html

Özel'den 'Kılıçdaroğlu detaylı' açıklama: Tanju Özcan ve Muharrem İnce CHP'ye geri döner mi?

Özel'den 'Kılıçdaroğlu detaylı' açıklama: Tanju Özcan ve Muharrem İnce CHP'ye geri döner mi?

Katıldığı canlı yayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan'ın geri dönmesiyle ilgili yaptığı açıklamada aldığı kararı duyurdu. Ayrıca, Özel, Memleket... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T13:28+0300

2023-11-17T13:28+0300

2023-11-17T13:32+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

tanju özcan

muharrem ince

kemal kılıçdaroğlu

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde partiden ihraç edilmişti. Genel seçimlerinin ardından Kasım ayında CHP'de yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel seçilmişti. Özel yaptığı açıklamada partiden ayrılanları geri çağırmıştı.Özcan: Genel başkanımızla birlikte bir değişim oldu, il başkanımıza dönüş ilgili dilekçemi verdimKonuyla ilgili açıklama yapan Tanju Özcan şunları ifade etmişti:Özcan için konuşan Özel: Genel Başkanımı arayıp bir telefonla arayıp sorarımCHP’den ihraç edilen Tanju Özcan’ın tekrardan CHP’ye dönmesi için Genel Başkan Özgür Özel, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na danışacağını açıkladı. Özel konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:'Muharrem İnce'nin seçimlerde lider olmak gibi bir hayali hedefi var'Özel, Muharrem İnce ile ilgili ise şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20231117/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ozgur-ozele-cok-tarihi-bir-uyarida-bulunmus-1077494959.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, tanju özcan, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu