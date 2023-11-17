Özel'den 'Kılıçdaroğlu detaylı' açıklama: Tanju Özcan ve Muharrem İnce CHP'ye geri döner mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli insan kaynakları süper uygulaması geliştiren Türk girişimi
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk’ten çağrı: Herkes Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunsun
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 'AYM'den rahatsızlık belki 10 sene önce bir şey ifade ediyordu'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'nin en mutlu ili Sinop
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sinema dünyasında zombi teması
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231117/ozcandan-kilicdaroglu-detayli-aciklama-tanju-ozcan-ve-muharrem-ince-chpye-geri-doner-mi-1077495647.html
Özel'den 'Kılıçdaroğlu detaylı' açıklama: Tanju Özcan ve Muharrem İnce CHP'ye geri döner mi?
Özel'den 'Kılıçdaroğlu detaylı' açıklama: Tanju Özcan ve Muharrem İnce CHP'ye geri döner mi?
Katıldığı canlı yayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan'ın geri dönmesiyle ilgili yaptığı açıklamada aldığı kararı duyurdu. Ayrıca, Özel, Memleket... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T13:28+0300
2023-11-17T13:32+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
tanju özcan
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077083059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c85a2f99fe4a0c9fbd8a4a5a7acb8f0.jpg
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde partiden ihraç edilmişti. Genel seçimlerinin ardından Kasım ayında CHP'de yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel seçilmişti. Özel yaptığı açıklamada partiden ayrılanları geri çağırmıştı.Özcan: Genel başkanımızla birlikte bir değişim oldu, il başkanımıza dönüş ilgili dilekçemi verdimKonuyla ilgili açıklama yapan Tanju Özcan şunları ifade etmişti:Özcan için konuşan Özel: Genel Başkanımı arayıp bir telefonla arayıp sorarımCHP’den ihraç edilen Tanju Özcan’ın tekrardan CHP’ye dönmesi için Genel Başkan Özgür Özel, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na danışacağını açıkladı. Özel konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:'Muharrem İnce'nin seçimlerde lider olmak gibi bir hayali hedefi var'Özel, Muharrem İnce ile ilgili ise şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231117/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ozgur-ozele-cok-tarihi-bir-uyarida-bulunmus-1077494959.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077083059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cefa208903e72f88ba3766cee6f70fef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, tanju özcan, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, tanju özcan, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu

Özel'den 'Kılıçdaroğlu detaylı' açıklama: Tanju Özcan ve Muharrem İnce CHP'ye geri döner mi?

13:28 17.11.2023 (güncellendi: 13:32 17.11.2023)
© CHP/ALP EREN KAYA Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone ol
Katıldığı canlı yayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan'ın geri dönmesiyle ilgili yaptığı açıklamada aldığı kararı duyurdu. Ayrıca, Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili de açıklama yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde partiden ihraç edilmişti. Genel seçimlerinin ardından Kasım ayında CHP'de yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel seçilmişti. Özel yaptığı açıklamada partiden ayrılanları geri çağırmıştı.

Özcan: Genel başkanımızla birlikte bir değişim oldu, il başkanımıza dönüş ilgili dilekçemi verdim

Konuyla ilgili açıklama yapan Tanju Özcan şunları ifade etmişti:
“Sayın genel başkanımızla görüştük. Biliyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni genel başkanımızla birlikte bir değişim oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya ‘buyur gel’ denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dün itibarıyla il başkanımıza dönüş ilgili dilekçemi verdim. O da genel merkeze götürdü. Yani şu anda ben tüzüğün aradığı şekilde talep ettim geri dönmeyi. Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek önümüzdeki hafta. Orada da bir oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz. Sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor. Geri dönüşümün önünde bir engel görünmüyor. Yani artık yüzde 99 itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim.”

Özcan için konuşan Özel: Genel Başkanımı arayıp bir telefonla arayıp sorarım

CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan’ın tekrardan CHP’ye dönmesi için Genel Başkan Özgür Özel, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na danışacağını açıkladı. Özel konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"7. Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu) Tanju Özcan vakası üzerinden bir görüşme yapmış. O görüşmede de Sayın Genel Başkanın olumlu bir tutumu olmuş. Yine başvuru gerçekleştikten sonra Genel Başkanımı da arayıp bir telefonla arayıp sorarım. 'Tanju Özcan geri gelmek istiyor geçmiş dönemde bir şeyler vardı nasıl düşünülür' diye."

'Muharrem İnce'nin seçimlerde lider olmak gibi bir hayali hedefi var'

Özel, Muharrem İnce ile ilgili ise şunları ifade etti:
"Muharrem İnce başka bir partinin genel başkanı. Onun için bir şey söylemem doğru olmaz. Kendisinin seçimlerde lider olmak gibi bir hayali hedefi var."
Kılıçdaroğlu-Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e çok tarihi bir uyarıda bulunmuş
12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала