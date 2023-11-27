https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-savunma-bakanligi-ozel-askeri-harekat-kapsaminda-595-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077842344.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Özel askeri harekat kapsamında 595 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Özel askeri harekat kapsamında 595 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun 595 askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T20:23+0300

2023-11-27T20:23+0300

2023-11-27T20:23+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

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ukrayna krizi

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herson

askeri operasyon

donetsk

zaporojye

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı:Kupyansk istikametinde, Ukrayna taarruz birliklerinin üç saldırısı püskürtülürken yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki kamyonet ve bir adet Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.Krasnıy Liman istikametinde, Ukrayna taarruz birliklerinin bir saldırısı püskürtüldü ve Ukrayna ordu mevzileri vuruldu. Ukrayna ordusunun bu istikamette son 24 saatte verdiği kayıp yaklaşık 280 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil olarak gerçekleşti.Donetsk istikametinde, mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlenen Ukrayna ordusu bu istikamette yaklaşık 110 asker ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 110 asker, üç otomobil ve Msta-B obüsü oldu.Zaporojye istikametinde, hava ve topçu saldırılar sonucu yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki otomobil yok edildi.Herson istikametinde de gerçekleşen hava ve topçu saldırılarda Ukrayna ordusuna yaklaşık 35 asker, iki otomobil, bir adet Akatsiya ve iki adet Gvozdika topçu sistemi şeklinde kayıp verdirildi.Ukrayna ordusunun attığı iki adet S-200 füzesi Azak Denizi üzerinde vuruldu. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 21 insansız hava aracı yok edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/nato-ukraynanin-ittifaka-kabulune-iliskin-reform-onerileri-uzerinde-anlasacak-1077831152.html

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herson

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