https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-meta-sirketinin-sozcusu-icin-arama-karari-cikartti--1077817952.html
Rusya, Meta şirketinin sözcüsü için 'arama kararı' çıkarttı
Rusya, Meta şirketinin sözcüsü için 'arama kararı' çıkarttı
Rusya, ABD'li teknoloji devi, Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi şirketlerin sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone için yakalama kararı çıkarttı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T11:07+0300
2023-11-27T11:07+0300
2023-11-27T11:47+0300
dünya
meta
rusya
facebook
instagram
whatsapp
yakalanma
mark zuckerberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/19/1063839377_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_903061b8b7351517fee942f3db276940.jpg
Rusya, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone'u 'arananlar listesi'ne aldı. Meta daha önce platformlarında Rus karşıtlığına yönelik herhangi bir adım atmaması nedeniyle 'radikal kuruluşlar' listesine alınmıştı.Mart 2022'de Rusya Soruşturma Komitesi, şirkete karşı Ruslara yönelik 'şiddet ve cinayet çağrılarıyla' ilgili bir ceza davası açtı. O dönemde Meta'nın sözcüsü, Ruslara karşı yapılacak yalan haber, tehdit ve bu tarz haberlerin yasaklanmayacağını belirtmişti. 2022'nin Ekim ayında Rusya'da Meta şirketi ve uygulamaları, 'terörist ve radikal kuruluş' ilan edilmişti. O zamandan beri, ülkede Facebook, Instagram ve Twitter yasaklı durumda. 2022'nin Nisan ayında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de 'kara liste'ye alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ve-turkiye-dogalgaz-transfer-merkezinin-yol-haritasi-uzerinde-ilkesel-mutabakata-vardi-1077816031.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/19/1063839377_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b1c349f30473a45900ac145825fdf133.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meta, rusya, facebook, instagram, whatsapp, yakalanma, mark zuckerberg
meta, rusya, facebook, instagram, whatsapp, yakalanma, mark zuckerberg
Rusya, Meta şirketinin sözcüsü için 'arama kararı' çıkarttı
11:07 27.11.2023 (güncellendi: 11:47 27.11.2023)
Rusya, ABD'li teknoloji devi, Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi şirketlerin sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone için yakalama kararı çıkarttı.
Rusya, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone'u 'arananlar listesi'ne aldı. Meta daha önce platformlarında Rus karşıtlığına yönelik herhangi bir adım atmaması nedeniyle 'radikal kuruluşlar' listesine alınmıştı.
Mart 2022'de Rusya Soruşturma Komitesi, şirkete karşı Ruslara yönelik 'şiddet ve cinayet çağrılarıyla' ilgili bir ceza davası açtı. O dönemde Meta'nın sözcüsü, Ruslara karşı yapılacak yalan haber, tehdit ve bu tarz haberlerin yasaklanmayacağını belirtmişti.
2022'nin Ekim ayında Rusya'da Meta şirketi ve uygulamaları, 'terörist ve radikal kuruluş' ilan edilmişti. O zamandan beri, ülkede Facebook, Instagram ve Twitter yasaklı durumda.
2022'nin Nisan ayında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de 'kara liste'ye alınmıştı.