https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-meta-sirketinin-sozcusu-icin-arama-karari-cikartti--1077817952.html

Rusya, Meta şirketinin sözcüsü için 'arama kararı' çıkarttı

Rusya, Meta şirketinin sözcüsü için 'arama kararı' çıkarttı

Rusya, ABD'li teknoloji devi, Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi şirketlerin sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone için yakalama kararı çıkarttı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T11:07+0300

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Rusya, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone'u 'arananlar listesi'ne aldı. Meta daha önce platformlarında Rus karşıtlığına yönelik herhangi bir adım atmaması nedeniyle 'radikal kuruluşlar' listesine alınmıştı.Mart 2022'de Rusya Soruşturma Komitesi, şirkete karşı Ruslara yönelik 'şiddet ve cinayet çağrılarıyla' ilgili bir ceza davası açtı. O dönemde Meta'nın sözcüsü, Ruslara karşı yapılacak yalan haber, tehdit ve bu tarz haberlerin yasaklanmayacağını belirtmişti. 2022'nin Ekim ayında Rusya'da Meta şirketi ve uygulamaları, 'terörist ve radikal kuruluş' ilan edilmişti. O zamandan beri, ülkede Facebook, Instagram ve Twitter yasaklı durumda. 2022'nin Nisan ayında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de 'kara liste'ye alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ve-turkiye-dogalgaz-transfer-merkezinin-yol-haritasi-uzerinde-ilkesel-mutabakata-vardi-1077816031.html

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