https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-kievdeki-stratejik-oneme-sahip-havacilik-fabrikasini-vurdu-1077826378.html
Rusya, Kiev'deki stratejik öneme sahip havacılık fabrikasını vurdu
Rusya, Kiev'deki stratejik öneme sahip havacılık fabrikasını vurdu
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Kiev'de stratejik öneme sahip bir havacılık fabrikasının Rus füzesiyle... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T14:51+0300
2023-11-27T14:51+0300
2023-11-27T14:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
insansız hava aracı (iha)
havacılık
fabrika
hava savunma sistemi
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Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, bombardımanın 24 Kasım'da gerçekleştiğini ve videonun Kiev'deki gizli yeraltı grubunun temsilcileri tarafından iletildiğini anlattı.Lebedev, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan askeri tesislere bir dizi atış gerçekleştirildi. Julyana semtinde sivil havacılık fabrikası olarak bilinen 'Zavod 410' isabet aldı. Temsilcilerimizin bilgisine göre fabrikada Ukrayna ordusu için İHA'lar üretiliyordu" dedi.Lebedev'in sunduğu videoda önce Ukrayna hava savunma sisteminin çalışma sesleri duyuluyor, ardından da parlak ışıklar gökyüzünü aydınlatıyor ve patlama sesleri duyuluyor.Atışın güzel ve nitelikli bir atış olduğunu söyleyen Lebedev, videoyu ulaştıran kişilerin patlamanın çok güçlü olduğunu belirttiğini aktardı.Devlete ait 'Zavod 410 grajdanskoy aviatsii' (Sivil Havacılık Fabrikası 410) uçakların, helikopterlerin ve uçak motorlarının teşhisi, onarımı, bakımı ve modernizasyonu üzerinde çalışıyor ve Ukrayna hükümeti tarafından onaylanan stratejik öneme sahip işletmeler listesinde yer alıyor. Şirket, 2015 yılından bu yana 'Ukroboronprom' adlı devlet askeri şirketinin bünyesinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231126/alman-muhalefeti-kieve-yapilan-silah-tedariki-nedeniyle-ordumuz-savasta-iki-gunden-fazla-dayanamaz-1077800736.html
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ukrayna, kiev, insansız hava aracı (iha), havacılık, fabrika, hava savunma sistemi
ukrayna, kiev, insansız hava aracı (iha), havacılık, fabrika, hava savunma sistemi
Rusya, Kiev'deki stratejik öneme sahip havacılık fabrikasını vurdu
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Kiev'de stratejik öneme sahip bir havacılık fabrikasının Rus füzesiyle vurulduğunu belirtti.
Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, bombardımanın 24 Kasım'da gerçekleştiğini ve videonun Kiev'deki gizli yeraltı grubunun temsilcileri tarafından iletildiğini anlattı.
Lebedev, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan askeri tesislere bir dizi atış gerçekleştirildi. Julyana semtinde sivil havacılık fabrikası olarak bilinen 'Zavod 410' isabet aldı. Temsilcilerimizin bilgisine göre fabrikada Ukrayna ordusu için İHA'lar üretiliyordu" dedi.
Lebedev'in sunduğu videoda önce Ukrayna hava savunma sisteminin çalışma sesleri duyuluyor, ardından da parlak ışıklar gökyüzünü aydınlatıyor ve patlama sesleri duyuluyor.
Atışın güzel ve nitelikli bir atış olduğunu söyleyen Lebedev, videoyu ulaştıran kişilerin patlamanın çok güçlü olduğunu belirttiğini aktardı.
Devlete ait 'Zavod 410 grajdanskoy aviatsii' (Sivil Havacılık Fabrikası 410) uçakların, helikopterlerin ve uçak motorlarının teşhisi, onarımı, bakımı ve modernizasyonu üzerinde çalışıyor ve Ukrayna hükümeti tarafından onaylanan stratejik öneme sahip işletmeler listesinde yer alıyor. Şirket, 2015 yılından bu yana 'Ukroboronprom' adlı devlet askeri şirketinin bünyesinde bulunuyor.