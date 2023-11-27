https://sputniknews.com.tr/20231127/putin-bati-rus-bankalarini-sadece-para-kutusu-olarak-gorerek-onlari-hafife-aldi-1077827572.html
Putin: Batı, Rus bankalarını sadece para kutusu olarak görerek onları hafife aldı
Putin: Batı, Rus bankalarını sadece para kutusu olarak görerek onları hafife aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rus bankalarının yaptırımların üstesinden gelemeyeceğini düşündüğünü, zira onları sadece para kutusu olarak... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T16:45+0300
2023-11-27T16:45+0300
2023-11-27T16:45+0300
ekonomi
rusya
vtb
rus vtb bankası
rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları
andrey kostin
banka
bankacılık
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Rusya lideri Putin, Kremlin'de Rus VTB Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin'le bir araya geldi. Bu, ikilinin 2023 yılındaki üçüncü görüşmesi olma özelliğini taşıyor.Görüşme sırasında Batı'nın yaptırımları hakkında konuşan Putin, "Görünen o ki, hasımlarımız Rus bankacılık sektörünün dışarıdan oluşturulan tüm zorlukları aşacağını beklemiyorlardı. Bankanın sadece para kutusu değil, ekonominin bir parçası olması gibi temel hususları dikkate almadıkları görülüyor" dedi.'Para politikasını yumuşatma konusunda çok dikkatli olunmalı'Kostin görüşmede Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini artırma ve kredi kullanımını kısıtlama önlemlerinin geçici nitelikte olduğunu ve sonrasında bankanın para ve kredi politikasını daha yumuşak hale getireceğini umduklarını söylerken Putin, "Yumuşama konusunda çok dikkatli olunmalı" karşılığını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231027/rusya-merkez-bankasindan-beklenmedik-faiz-karari-1076800074.html
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rusya, vtb, rus vtb bankası, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, andrey kostin, banka, bankacılık
rusya, vtb, rus vtb bankası, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, andrey kostin, banka, bankacılık
Putin: Batı, Rus bankalarını sadece para kutusu olarak görerek onları hafife aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rus bankalarının yaptırımların üstesinden gelemeyeceğini düşündüğünü, zira onları sadece para kutusu olarak gördüğünü ifade etti.
Rusya lideri Putin, Kremlin'de Rus VTB Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin'le bir araya geldi. Bu, ikilinin 2023 yılındaki üçüncü görüşmesi olma özelliğini taşıyor.
Görüşme sırasında Batı'nın yaptırımları hakkında konuşan Putin, "Görünen o ki, hasımlarımız Rus bankacılık sektörünün dışarıdan oluşturulan tüm zorlukları aşacağını beklemiyorlardı. Bankanın sadece para kutusu değil, ekonominin bir parçası olması gibi temel hususları dikkate almadıkları görülüyor" dedi.
'Para politikasını yumuşatma konusunda çok dikkatli olunmalı'
Kostin görüşmede Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini artırma ve kredi kullanımını kısıtlama önlemlerinin geçici nitelikte olduğunu ve sonrasında bankanın para ve kredi politikasını daha yumuşak hale getireceğini umduklarını söylerken Putin, "Yumuşama konusunda çok dikkatli olunmalı" karşılığını verdi.