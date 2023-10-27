https://sputniknews.com.tr/20231027/rusya-merkez-bankasindan-beklenmedik-faiz-karari-1076800074.html
Rusya Merkez Bankası'ndan beklenmedik faiz kararı
Rusya Merkez Bankası'ndan beklenmedik faiz kararı
Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklenmedik bir şekilde 200 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T19:10+0300
2023-10-27T19:10+0300
2023-10-27T19:10+0300
dünya
rusya merkez bankası
rusya federasyonu merkez bankası
faiz artırımı
ruble
rus rublesi
faiz oranı
ekonomi
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Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki enflasyon baskısının beklentilerin üzerinde yüksek seviyede devam ettiği belirtildi. İç talebin üretim kapasitesini giderek daha fazla aştığı, bu durumun da fiyatlarda artışa neden olduğu bildirilen açıklamada, Rus rublesindeki değer kaybı ve istihdam açığının da söz konusu eğilimi olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.Mayıs 2022'den bu yana en yüksek politika faizi oranıEnflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesi hedefinin hala geçerli olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltme kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.Bu beklenmedik artışla, Rusya'da Mayıs 2022'den bu yana en yüksek politika faizi oranı elde edildi. Ekonomistlerin Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararına ilişkin beklentisi en fazla 100 baz puanlık artış yönündeydi.'İlave faiz artırımları gelebilir'Açıklamada, enflasyonda hedef seviyeye ulaşılması için ilave faiz artırımları dahil sıkı mali politika uygulamalarında sürenin uzatılabileceği bilgisi verildi.Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 7-7.5 seviyesine güncellendiği belirtilen açıklamada, 2023 büyüme tahmininin de yüzde 1.5-2.5 aralığından yüzde 2.2-2.7 aralığına çekildiği kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya merkez bankası, rusya federasyonu merkez bankası, faiz artırımı, ruble, rus rublesi, faiz oranı, ekonomi
rusya merkez bankası, rusya federasyonu merkez bankası, faiz artırımı, ruble, rus rublesi, faiz oranı, ekonomi
Rusya Merkez Bankası'ndan beklenmedik faiz kararı
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklenmedik bir şekilde 200 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki enflasyon baskısının beklentilerin üzerinde yüksek seviyede devam ettiği belirtildi. İç talebin üretim kapasitesini giderek daha fazla aştığı, bu durumun da fiyatlarda artışa neden olduğu bildirilen açıklamada, Rus rublesindeki değer kaybı ve istihdam açığının da söz konusu eğilimi olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.
Mayıs 2022'den bu yana en yüksek politika faizi oranı
Enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesi hedefinin hala geçerli olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltme kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.
Bu beklenmedik artışla, Rusya'da Mayıs 2022'den bu yana en yüksek politika faizi oranı elde edildi. Ekonomistlerin Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararına ilişkin beklentisi en fazla 100 baz puanlık artış yönündeydi.
'İlave faiz artırımları gelebilir'
Açıklamada, enflasyonda hedef seviyeye ulaşılması için ilave faiz artırımları dahil sıkı mali politika uygulamalarında sürenin uzatılabileceği bilgisi verildi.
Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 7-7.5 seviyesine güncellendiği belirtilen açıklamada, 2023 büyüme tahmininin de yüzde 1.5-2.5 aralığından yüzde 2.2-2.7 aralığına çekildiği kaydedildi.