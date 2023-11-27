https://sputniknews.com.tr/20231127/meteorolojiden-27-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1077814593.html

Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da rüzgar ve... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T09:51+0300

2023-11-27T09:51+0300

2023-11-27T09:51+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.Sağanak uyarısıYağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Fırtına etkili olacakRüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak,Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.İstanbul'da hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 7 Günlük hava tahmin raporuna göre,İstanbul'da bugün havanın 7 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.Salı günü hava sıcaklığı 15 derecelere kadar yükselecek.Çarşamba günü ise sıcaklıklar 2 derece azalırken yağmur geçişleri olması bekleniyor.Perşembe günü yağış beklenmiyor.Cuma günü ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 18 dereceler görülecek.

https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html

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