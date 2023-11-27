https://sputniknews.com.tr/20231127/gram-altinda-tarihi-zirve-yukselis-suruyor-1077813737.html

Gram altında tarihi zirve: Yükseliş sürüyor

Gram altında tarihi zirve: Yükseliş sürüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 28,8990 liradan, euro 31,6640 liradan haftaya başladı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T09:31+0300

2023-11-27T09:31+0300

2023-11-27T09:31+0300

ekonomi

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euro/tl

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brent petrolün varil fiyatı

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Serbest piyasada 28,8970 liradan alınan dolar, 28,8990 liradan satılıyor. 31,6620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6640 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,8880 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5290 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 869 lira, çeyrek altın 3 bin 24 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 53 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 10 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.959 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.05 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.05 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.395 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231124/dolar-bugun-kac-tl-oldu-1077736334.html

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