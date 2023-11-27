https://sputniknews.com.tr/20231127/gram-altinda-tarihi-zirve-yukselis-suruyor-1077813737.html
Gram altında tarihi zirve: Yükseliş sürüyor
Gram altında tarihi zirve: Yükseliş sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 28,8990 liradan, euro 31,6640 liradan haftaya başladı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T09:31+0300
2023-11-27T09:31+0300
2023-11-27T09:31+0300
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Serbest piyasada 28,8970 liradan alınan dolar, 28,8990 liradan satılıyor. 31,6620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6640 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,8880 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5290 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 869 lira, çeyrek altın 3 bin 24 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 53 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 10 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.959 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.05 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.05 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.395 dolar seviyesinde.
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Gram altında tarihi zirve: Yükseliş sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 28,8990 liradan, euro 31,6640 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,8970 liradan alınan dolar, 28,8990 liradan satılıyor. 31,6620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6640 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,8880 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5290 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 869 lira, çeyrek altın 3 bin 24 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 53 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 10 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.959 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 80.05 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.05 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 37.395 dolar seviyesinde.