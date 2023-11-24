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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar bugün kaç TL oldu?
Dolar bugün kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,8820 liradan, euro 31,5110 liradan güne başladı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 28,8800 liradan alınan dolar, 28,8820 liradan satılıyor. 31,5090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5110 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,8680 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4510 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 850 lira, çeyrek altın 2 bin 997 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 952 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1993 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.898 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.64 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.64 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.371 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasinin-faiz-karari-oncesinde-dolar-ne-kadar-1077696291.html
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Dolar bugün kaç TL oldu?

10:04 24.11.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© İHA
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,8820 liradan, euro 31,5110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,8800 liradan alınan dolar, 28,8820 liradan satılıyor. 31,5090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5110 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,8680 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4510 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 850 lira, çeyrek altın 2 bin 997 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 952 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1993 dolardan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.898 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 81.64 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.64 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 37.371 dolar seviyesinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar ne kadar?
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