https://sputniknews.com.tr/20231124/dolar-bugun-kac-tl-oldu-1077736334.html

Dolar bugün kaç TL oldu?

Dolar bugün kaç TL oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,8820 liradan, euro 31,5110 liradan güne başladı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T10:04+0300

2023-11-24T10:04+0300

2023-11-24T10:04+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

bitcoin

bitcoin madenciliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_0:82:999:644_1920x0_80_0_0_716a9023b138a6b14be8b7eeb29a3bcb.jpg

Serbest piyasada 28,8800 liradan alınan dolar, 28,8820 liradan satılıyor. 31,5090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5110 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,8680 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4510 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 850 lira, çeyrek altın 2 bin 997 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 952 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1993 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.898 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.64 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.64 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.371 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasinin-faiz-karari-oncesinde-dolar-ne-kadar-1077696291.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar/tl'de yeni rekor,dolar rekor,dolar ne kadar,euro kaç tl,euro rekor,gram altın fiyatları,altın fiyat son,merkez bankası son dakika,