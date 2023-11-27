https://sputniknews.com.tr/20231127/galatasaray-tffnin-var-kayitlarini-aciklamadan-bu-karmasadan-kurtulmasi-mumkun-degildir-1077839003.html

Galatasaray: TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir

Galatasaray: TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir

Galatasaray kulübü'nden yapılan açıklamada, dün oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı örnek gösterilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun, toplumsal kaosu... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T19:12+0300

2023-11-27T19:12+0300

2023-11-27T20:42+0300

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fatih karagümrük

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Galatasaray Kulübü, hakemlerin son dönemde verdiği kararlara tepki göstererek, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasını istedi.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türk futbolunda yaşanan adaletsizliklerin son 10 gün itibarıyla akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındığını endişeyle izlemekteyiz" denilerek, şu ifadelere yer verildi:"Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu zihniyetin tek amacı vardır: Zalimin haklı olacağına herkesi inandırmak… Sadece kendilerine ayrıcalık isteyen bu zalimlerin Türk futboluna zerre kadar faydası yoktur" ifadeleriyle devam edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün, iyi niyetinin suiistimal etmeye çalışan bir düşünceyle karşı karşıya olduğu ileri sürülerek, "Buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki kulübümüz, tüm bu kirli planları, masa başında yapılan hesapları boşa çıkarmaya, sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edecektir. Son olarak taraftarlarımıza sesleniyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz hep birlikte buradayız. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak, sağduyulu davranacağız. Yine aynısını yapacağız. Ahlaksızları, zorbaları, parasının ve ilişkilerinin gücüyle zalim olanları teker teker hüsrana uğratacağız! Herkesin alkışladığı şampiyon, yine biz olacağız!" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/galatasaray-manchester-united-macinin-hakemi-belli-oldu-1077823460.html

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