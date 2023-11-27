https://sputniknews.com.tr/20231127/galatasaray-manchester-united-macinin-hakemi-belli-oldu-1077823460.html

Galatasaray-Manchester United maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Manchester United maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçı, İspanyol hakem Jose Maria... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T13:08+0300

2023-11-27T13:08+0300

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spor

galatasaray

manchester

manchester united

hakem

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak maçta Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231120/futbola-basketbol-kurali-gelebilir-hakeme-itiraz-etmek-hayal-mi-oluyor-1077566441.html

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galatasaray, manchester, manchester united, hakem