https://sputniknews.com.tr/20231127/galatasaray-manchester-united-macinin-hakemi-belli-oldu-1077823460.html
Galatasaray-Manchester United maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Manchester United maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçı, İspanyol hakem Jose Maria... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T13:08+0300
2023-11-27T13:08+0300
2023-11-27T13:08+0300
spor
galatasaray
manchester
manchester united
hakem
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak maçta Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231120/futbola-basketbol-kurali-gelebilir-hakeme-itiraz-etmek-hayal-mi-oluyor-1077566441.html
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galatasaray, manchester, manchester united, hakem
galatasaray, manchester, manchester united, hakem
Galatasaray-Manchester United maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak maçta Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.