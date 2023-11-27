https://sputniknews.com.tr/20231127/eski-ingiltere-basbakani-truss-2024-abd-baskanlik-secimlerinde-donald-trumpa-destegini-acikladi--1077835397.html
Eski İngiltere Başbakanı Truss, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a desteğini açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Truss, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a desteğini açıkladı
45 gün görevde kalan eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, 2024 seçimlerinde Donald Trump'un kazacağını umduğunu söyledi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T17:19+0300
2023-11-27T17:19+0300
2023-11-27T17:20+0300
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Başbakan olduktan sadece 45 gün sonra istifa eden Liz Truss, Washington Post için yazdığı makalede eski ABD Başkanı Donald Trump'un 2024 ABD Başkanlık seçimleri'nde kazanmasını umduğunu söylerek, "Düşman rejimlerin şeytani olduğunun ve tehdit teşkil ettiğinin açıkça söylenebilmesi için ABD'de muhafazakar bir liderlik olması gerekiyor" dedi. Yakın zamanda Cumhuriyetçi liderlerle görüşecek Truss, makalede şunları yazdı:Batılı liderleri 'komünizmin yenilgisiyle' ilgili rehavete kapılmamaları yönünde de uyaran Truss, "bu tür zaferlerin kalıcı olmadığını" da sözlerine ekledi.Dönemin İngiltere Hazine Şansölyesi Kwasi Kwarteng'in finansman ayrılmayan, 45 milyar sterlinlik (yaklaşık 1 trilyon 645 milyon TL) vergi indirimi paketinin piyasaları paniğe sürükleyerek sterlinin çakılmasına yol açmasının ardından istifa etmek zorunda kalan Truss'ın kısa soluklu başbakanlığı sadece 49 gün sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231109/trump-jrdan-sert-ukrayna-elestirisi-siradan-vatandaslar-kieve-yardim-edilmesine-karsi-1077239316.html
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donald trump, abd, abd seçimleri, abd 2020 başkanlık seçimleri, 2024, joe biden, ingiltere, liz truss, soğuk savaş
donald trump, abd, abd seçimleri, abd 2020 başkanlık seçimleri, 2024, joe biden, ingiltere, liz truss, soğuk savaş
Eski İngiltere Başbakanı Truss, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a desteğini açıkladı
17:19 27.11.2023 (güncellendi: 17:20 27.11.2023)
45 gün görevde kalan eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, 2024 seçimlerinde Donald Trump'un kazacağını umduğunu söyledi.
Başbakan olduktan sadece 45 gün sonra istifa eden Liz Truss, Washington Post için yazdığı makalede eski ABD Başkanı Donald Trump'un 2024 ABD Başkanlık seçimleri'nde kazanmasını umduğunu söylerek, "Düşman rejimlerin şeytani olduğunun ve tehdit teşkil ettiğinin açıkça söylenebilmesi için ABD'de muhafazakar bir liderlik olması gerekiyor" dedi.
Yakın zamanda Cumhuriyetçi liderlerle görüşecek Truss, makalede şunları yazdı:
"Birçoğumuzun hatırlayabildiği kadarıyla ABD özgür dünyaya öncülük etti. Örneğin Soğuk Savaş sırasında, Sovyetler Birliği'nden gelen komünist tehdidi başarıyla savuşturan Amerikan gücüydü. İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'la birlikte çalışan Başkan Ronald Reagan, gözü kara davranarak Sovyetler Birliği'ni 'şeytani bir imparatorluk' olarak nitelendirmişti.
Dünya bugün bu şekilde daha fazla Amerikan liderliğinin yararını görecektir. Umarım 2024'te Beyaz Saray'a bir Cumhuriyetçi döner. ABD'de bir kez daha düşman rejimlerin şeytani olduğunu ve tehdit teşkil ettiğini açıkça söyleyecek kadar cesur bir muhafazakar liderlik olmalı."
Batılı liderleri 'komünizmin yenilgisiyle' ilgili rehavete kapılmamaları yönünde de uyaran Truss, "bu tür zaferlerin kalıcı olmadığını" da sözlerine ekledi.
Dönemin İngiltere Hazine Şansölyesi Kwasi Kwarteng'in finansman ayrılmayan, 45 milyar sterlinlik (yaklaşık 1 trilyon 645 milyon TL) vergi indirimi paketinin piyasaları paniğe sürükleyerek sterlinin çakılmasına yol açmasının ardından istifa etmek zorunda kalan Truss'ın kısa soluklu başbakanlığı sadece 49 gün sürmüştü.