https://sputniknews.com.tr/20231109/trump-jrdan-sert-ukrayna-elestirisi-siradan-vatandaslar-kieve-yardim-edilmesine-karsi-1077239316.html

Trump Jr.'dan sert Ukrayna eleştirisi: 'Sıradan vatandaşlar Kiev'e yardım edilmesine karşı'

Trump Jr.'dan sert Ukrayna eleştirisi: 'Sıradan vatandaşlar Kiev'e yardım edilmesine karşı'

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., sıradan Amerikalıların Ukrayna'ya yardım sunulmasını öncelikli görmediğinin altını çizdi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T15:56+0300

2023-11-09T15:56+0300

2023-11-09T15:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Florida'da başkan adayı babası Donald Trump'ın mitinginde konuşan Trump Jr., seçmenlere Ukrayna'ya maddi yardım sunulmasının ABD'nin ilk 3, hatta ilk 10 önceliği arasında olup olmadığını sordu. Trump Jr.'ın sorusuna seçmenler ıslıklar ve homurdanmalarla karşılık vererek Ukrayna'ya yardım sunulmasına karşı çıktıklarını gösterdi.Trump Jr., mitinge katılan 10 bin kişiden hiçbirinin Ukrayna'ya yardımları desteklediğini göstermek için el kaldırmadığına dikkat çekti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, önceki günkü açıklamasında Rusya’nın özel askeri harekat başlattığı günden bu yana Ukrayna’ya silah tedariki dahil tüm alanlarda yardım için ayrılan fonların yüzde 96’sının harcandığını belirtmişti.Askeri destek için ayrılan fonların yüzde 90’ından fazlasının harcandığını belirten Kirby, ABD Savunma Bakanlığı’nın elinde sadece yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar kaldığını, bunun da ABD ordusunun depolarındaki silahları yenilemek için kullanılacağını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basini-washington-tum-muttefiklerine-ayni-anda-yardim-edemeyecegini-gosterdi-1077113750.html

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