https://sputniknews.com.tr/20231127/dilan-polatin-intihar-edecegi-iddiasina-avukatindan-aciklama-1077846006.html
Dilan Polat'ın 'intihar edeceği' iddiasına avukatından açıklama
Dilan Polat'ın 'intihar edeceği' iddiasına avukatından açıklama
"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın, kaldığı cezaevinde intihar edeceği yönündeki iddialara avukatı olduğunu belirten... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T23:26+0300
2023-11-27T23:26+0300
2023-11-27T23:27+0300
türkiye
dilan polat
intihar
intihar
avukat
kara para aklama
vergi
engin polat
osman eryiğit
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"Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar edeceğine yönelik iddialara Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten açıklama geldi.NTV'nin haberine göre Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçsüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi. Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, 'suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum' dediğini aktardı. Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti. Silivri Cezaevi'nde kalan Dilan Polat'ın son olarak telefonda görüştüğü eşi Engin Polat'a "intihar etmek istiyorum Engin" dediği iddia edilmiş ve bunun üzerine cezaevi yönetimi Polat'ı cezaevi psikoloğu ile görüştürdüğü öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231125/dilan-ve-engin-polat-davasinda-onemli-gelisme-beklenen-naylon-fatura-itirafi-geldi-1077778170.html
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dilan polat, intihar, intihar, avukat, kara para aklama, vergi, engin polat, osman eryiğit
dilan polat, intihar, intihar, avukat, kara para aklama, vergi, engin polat, osman eryiğit
Dilan Polat'ın 'intihar edeceği' iddiasına avukatından açıklama
23:26 27.11.2023 (güncellendi: 23:27 27.11.2023)
"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın, kaldığı cezaevinde intihar edeceği yönündeki iddialara avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten açıklama geldi.
"Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar edeceğine yönelik iddialara Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten açıklama geldi.
NTV'nin haberine
göre Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat
ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçsüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi.
Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, 'suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum' dediğini aktardı.
Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti.
Silivri Cezaevi'nde kalan Dilan Polat'ın son olarak telefonda görüştüğü eşi Engin Polat'a "intihar etmek istiyorum Engin" dediği iddia edilmiş ve bunun üzerine cezaevi yönetimi Polat'ı cezaevi psikoloğu ile görüştürdüğü öne sürülmüştü.