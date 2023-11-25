https://sputniknews.com.tr/20231125/dilan-ve-engin-polat-davasinda-onemli-gelisme-beklenen-naylon-fatura-itirafi-geldi-1077778170.html
Dilan ve Engin Polat davasında önemli gelişme: Beklenen 'naylon fatura' itirafı geldi
Dilan ve Engin Polat davasında önemli gelişme: Beklenen 'naylon fatura' itirafı geldi
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T15:22+0300
2023-11-25T15:22+0300
2023-11-25T15:22+0300
yaşam
dilan polat
engin polat
itiraf
fatura
naylon fatura
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Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadesine ulaşıldı. Yerebakan, sahip olduğu tüm belge ve bilgileri emniyet ile paylaştı.Sahte fatura nasıl düzenlendi?Yerebakan, avukat Ahmet Gün'ün Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi de ayrıntılarıyla anlattı.Kirli parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancıya devrinin yapıldı, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildi, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlendi.'1 milyar'dan fazla'Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Masak raporunda Gün tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Yerebakan bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi.Gün'ün kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Yerebakan, nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/dilan-ve-engin-polat-sorusturmasinda-bir-kisi-daha-tutuklandi-1077719658.html
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dilan polat, engin polat, itiraf, fatura, naylon fatura, sahte, kara para, kara para aklama, fenomen
dilan polat, engin polat, itiraf, fatura, naylon fatura, sahte, kara para, kara para aklama, fenomen
Dilan ve Engin Polat davasında önemli gelişme: Beklenen 'naylon fatura' itirafı geldi
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, tüm bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Yerebakan, 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf etti.
Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadesine ulaşıldı. Yerebakan, sahip olduğu tüm belge ve bilgileri emniyet ile paylaştı.
Sahte fatura nasıl düzenlendi?
Yerebakan, avukat Ahmet Gün'ün Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi de ayrıntılarıyla anlattı.
Kirli parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancıya devrinin yapıldı, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildi, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlendi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Masak raporunda Gün tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Yerebakan bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi.
Gün'ün kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Yerebakan, nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.