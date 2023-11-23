https://sputniknews.com.tr/20231123/dilan-ve-engin-polat-sorusturmasinda-bir-kisi-daha-tutuklandi-1077719658.html

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında tutuklu Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı. Salı günü yakalanan firari mali müşavir ise... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

dilan polat

engin polat

tutuklama

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Firari olan ve geçen salı günü yakalanan mali müşavir Zümrüt Yerebakan ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.Soruşturmada yapılan araştırma sonucunda tutuklanan Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231123/beklenen-itiraf-geldi-her-seyi-anlatti-dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-kara-parayi-nasil-akladi--1077692618.html

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