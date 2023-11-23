https://sputniknews.com.tr/20231123/dilan-ve-engin-polat-sorusturmasinda-bir-kisi-daha-tutuklandi-1077719658.html
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında tutuklu Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı. Salı günü yakalanan firari mali müşavir ise... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T16:30+0300
2023-11-23T16:30+0300
2023-11-23T16:39+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
tutuklama
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Firari olan ve geçen salı günü yakalanan mali müşavir Zümrüt Yerebakan ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.Soruşturmada yapılan araştırma sonucunda tutuklanan Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/beklenen-itiraf-geldi-her-seyi-anlatti-dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-kara-parayi-nasil-akladi--1077692618.html
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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
16:30 23.11.2023 (güncellendi: 16:39 23.11.2023)
Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında tutuklu Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı. Salı günü yakalanan firari mali müşavir ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.
24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari olan ve geçen salı günü yakalanan mali müşavir Zümrüt Yerebakan ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Soruşturmada yapılan araştırma sonucunda tutuklanan Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak tutuklandı.