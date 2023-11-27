https://sputniknews.com.tr/20231127/deniz-kenarinda-fotograf-cektirmek-isteyen-2-genc-dalgalara-kapilarak-kayboldu--1077835067.html

Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T16:57+0300

2023-11-27T16:57+0300

2023-11-27T16:58+0300

türkiye

trabzon

dalga

kayıp

genç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077834910_0:73:762:502_1920x0_80_0_0_e0be14546359efd646c5e2bc1d984249.jpg

Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldı. 15-20 yaşlarında oldukları öğrenilen iki genç aniden gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, yoğun dalgalar sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231127/ordu-giresun-havalimaninda-firtina-etkili-oldu-ucagin-pisti-pas-gectigi-anlar-goruntulendi-1077834054.html

türkiye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzon, dalga, kayıp, genç