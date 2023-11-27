https://sputniknews.com.tr/20231127/deniz-kenarinda-fotograf-cektirmek-isteyen-2-genc-dalgalara-kapilarak-kayboldu--1077835067.html
Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu
Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T16:57+0300
2023-11-27T16:57+0300
2023-11-27T16:58+0300
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trabzon
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kayıp
genç
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Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldı. 15-20 yaşlarında oldukları öğrenilen iki genç aniden gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, yoğun dalgalar sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231127/ordu-giresun-havalimaninda-firtina-etkili-oldu-ucagin-pisti-pas-gectigi-anlar-goruntulendi-1077834054.html
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trabzon, dalga, kayıp, genç
Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu
16:57 27.11.2023 (güncellendi: 16:58 27.11.2023)
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu.
Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldı.
15-20 yaşlarında oldukları öğrenilen iki genç aniden gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, yoğun dalgalar sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.