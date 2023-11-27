https://sputniknews.com.tr/20231127/ordu-giresun-havalimaninda-firtina-etkili-oldu-ucagin-pisti-pas-gectigi-anlar-goruntulendi-1077834054.html
Ordu-Giresun Havalimanı'nda fırtına etkili oldu: Uçağın pisti pas geçtiği anlar görüntülendi
Ordu-Giresun Havalimanı'nda fırtına etkili oldu: Uçağın pisti pas geçtiği anlar görüntülendi
Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapamaya çalışan bir uçak pisti pas geçti. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T16:37+0300
2023-11-27T16:37+0300
2023-11-27T16:37+0300
yaşam
video
uçak pisti
karadeniz
ordu
ordu havalimanı
ordu-giresin havalimanı
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Ordu'da etkili olan fırtına, uçakların inişine de engel oldu.Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapacak olan uçak rüzgarın etkisiyle pisti pas geçerek yeniden havalandı.
karadeniz
ordu
ordu havalimanı
ordu-giresin havalimanı
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Uçağın pisti pas geçtiği anlar görüntülendi
Uçağın pisti pas geçtiği anlar görüntülendi
2023-11-27T16:37+0300
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PT0M20S
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video, uçak pisti, karadeniz, видео, ordu, ordu havalimanı, ordu-giresin havalimanı
video, uçak pisti, karadeniz, видео, ordu, ordu havalimanı, ordu-giresin havalimanı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda fırtına etkili oldu: Uçağın pisti pas geçtiği anlar görüntülendi
Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapamaya çalışan bir uçak pisti pas geçti.
Ordu'da etkili olan fırtına, uçakların inişine de engel oldu.
Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapacak olan uçak rüzgarın etkisiyle pisti pas geçerek yeniden havalandı.