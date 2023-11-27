https://sputniknews.com.tr/20231127/cumhurbaskani-erdogan-ispanya-basbakani-sanchez-ile-telefonda-gorustu-1077838912.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkes... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T19:06+0300

2023-11-27T19:06+0300

2023-11-27T19:13+0300

recep tayyip erdoğan

ispanya başbakanı pedro sanchez

dünya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı. Erdoğan, Sanchez'e, İspanya hükümetinin İsrail'in gayrimeşru saldırılarına karşı duruşunun, Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamasının kıymetli olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231127/canli-gazzedeki-insani-arada-son-gun-anlasma-uzatilacak-mi-1077810099.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez