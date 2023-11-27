https://sputniknews.com.tr/20231127/cumhurbaskani-erdogan-ispanya-basbakani-sanchez-ile-telefonda-gorustu-1077838912.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkes... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T19:06+0300
2023-11-27T19:06+0300
2023-11-27T19:13+0300
recep tayyip erdoğan
ispanya başbakanı pedro sanchez
dünya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı. Erdoğan, Sanchez'e, İspanya hükümetinin İsrail'in gayrimeşru saldırılarına karşı duruşunun, Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamasının kıymetli olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231127/canli-gazzedeki-insani-arada-son-gun-anlasma-uzatilacak-mi-1077810099.html
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recep tayyip erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez
recep tayyip erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
19:06 27.11.2023 (güncellendi: 19:13 27.11.2023)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkes çabaları ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.
Erdoğan, Sanchez'e, İspanya hükümetinin İsrail'in gayrimeşru saldırılarına karşı duruşunun, Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamasının kıymetli olduğunu ifade etti.