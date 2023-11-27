https://sputniknews.com.tr/20231127/calisan-emeklilere-5-bin-lira-ikramiye-odenmesini-iceren-onerge-ak-parti-grubuna-gonderildi-1077833416.html

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini içeren önerge AK Parti Grubu’na... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T16:26+0300

2023-11-27T16:26+0300

2023-11-27T17:31+0300

emeklilik

emekliler

ikramiye

önerge

türkiye

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Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önergenin TBMM'ye gönderildiği bildirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasında, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödendiği anımsatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışmanın başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

https://sputniknews.com.tr/20231127/asgari-ucrette-geri-sayim-ne-zaman-belli-olacak-1077822159.html

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emeklilik, emekliler, ikramiye, önerge