https://sputniknews.com.tr/20231127/calisan-emeklilere-5-bin-lira-ikramiye-odenmesini-iceren-onerge-ak-parti-grubuna-gonderildi-1077833416.html
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini içeren önerge AK Parti Grubu’na... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T16:26+0300
2023-11-27T16:26+0300
2023-11-27T17:31+0300
emeklilik
emekliler
ikramiye
önerge
türkiye
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Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önergenin TBMM'ye gönderildiği bildirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasında, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödendiği anımsatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışmanın başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
https://sputniknews.com.tr/20231127/asgari-ucrette-geri-sayim-ne-zaman-belli-olacak-1077822159.html
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emeklilik, emekliler, ikramiye, önerge
emeklilik, emekliler, ikramiye, önerge
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
16:26 27.11.2023 (güncellendi: 17:31 27.11.2023)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini içeren önerge AK Parti Grubu’na gönderildi
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önergenin TBMM'ye gönderildiği bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasında, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödendiği anımsatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışmanın başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
"Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu'na gönderildi."