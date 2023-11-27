https://sputniknews.com.tr/20231127/asgari-ucrette-geri-sayim-ne-zaman-belli-olacak-1077822159.html

Asgari ücrette geri sayım: Ne zaman belli olacak?

Asgari ücrette geri sayım: Ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı için çalışmalar önümüzdeki hafta başlıyor. Yıllık olarak tespit edilecek yeni ücret için 3 formül öne çıkarken, belirlenecek tutar... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T12:24+0300

2023-11-27T12:24+0300

2023-11-27T12:24+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

2024

ekonomi

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Yeni yıl öncesi merak edilen konulardan biri de milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret zammı.Takvim'in haberine göre artışta özellikle enflasyonun dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor.OVP tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor.Asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor?Bu durumda yeni asgari ücret net 17 bin 103 lirayı bulacak. Türk-İş'in araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz da hesaplama yaptı.“Burada enflasyon yine belirleyici nokta Tabii ki enflasyonun üzerinde bir rakam çıkacak ama enflasyonla ilgili yıl sonu tahminleri var” diyen uzman isim, “Yıl sonu enflasyonu eğer yüzde 62 çıkarsa 2023 son 6 ayı için enflasyon yüzde 35,26 üzerinden değerlendirilecek. Böyle olursa asgari ücret 15.422 liraya yükselecek. Yüzde 65’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre yüzde 37,77’lik bir zam olacak. Net asgari ücret rakamı 15.708 lirayı görecek. Yüzde 68 zam olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 40,26’lık artışla 15.992 liraya yükselecek” ifadelerini kullandı.Geçmiş dönemlere bakıldığında 5-8 puan arasında refah payı verildiğini anımsatan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Kabaca yüzde 40’lık zamma yüzde 10 refah payı verdiğimizde 17.103 TL sınırına ulaşmış olacak. Burada enflasyon referans rakamımız ise enflasyonun da üzerinde bir rakam olması lazım ki buradaki vatandaşımız ezilmesin. Benim şahsi tahminim yüzde 40 ila yüzde 50 arasında bir açıklama olacağıdır. Rakamın 16 bin ila 17.103 lira olması muhtemel gözüküyor" dedi.Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-ara-zam-olmayacak-mi-1077618495.html

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2024 asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? asgari ücret 2024 zammı son rakamlar,asgari ücret son dakika,asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?