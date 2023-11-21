https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-ara-zam-olmayacak-mi-1077618495.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam olmayacak mı?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam olmayacak mı?
Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali vererek, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam olmayacak mı?
12:11 21.11.2023 (güncellendi: 12:14 21.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali vererek, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.