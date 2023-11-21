Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam olmayacak mı?

© AA / Evrim Aydın Vedat Işıkhan © AA / Evrim Aydın

Ayrıntılar geliyor

Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali vererek, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.