https://sputniknews.com.tr/20231120/gozler-kabine-toplantisinda-5-bin-tl-emekli-ikramiyesi-kapsami-genisliyor-mu-1077566855.html

Gözler Kabine Toplantısı'nda: 5 bin TL emekli ikramiyesi kapsamı genişliyor mu?

Gözler Kabine Toplantısı'nda: 5 bin TL emekli ikramiyesi kapsamı genişliyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlanlığında bugün toplanacak Kabine’de, çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine verilen Cumhuriyet... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T08:35+0300

2023-11-20T08:35+0300

2023-11-20T08:35+0300

ekonomi

ikramiye

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

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Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak. Öncelikli gündem maddesi arasında İsrail’in Gazze'ye saldırıları, rehineler başlığı yer alırken iç gündemde ise Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki yaşananlardan ekonomiye kadar pek çok başlığın ele alınması bekleniyor.Bu kapsamda gözler bir yandan Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlatacağı pazarlık sürecinde. Bir yandan da enflasyonla mücadelede. Ayrıca 5 bin TL emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.'Cumhuriyet ikramiyesi' hesaplara yatmıştıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet ikramiyesi kararı ile çalışmayan emeklilere 5000 TL ödeme yapılmasına karar alınmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK’lılara 11, 12, 13 Kasım tarihlerinde, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 14 Kasım'da ödemeler yapıldı. Toplamda 12.2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı. Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3 bin 750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2 bin 500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise bin 250 TL ödeme yapıldı.Çiftçiye emekli ikramiyesiAncak 5 bin tl emekli ikramiyesi için geçen günlerde Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bilindiği üzere emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Bayraktar açıklamasında, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kaldığını ve 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadığını belirterek, “Emekli çiftçilerimiz Hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu” demişti.Takvim'in haberine göre, çiftçilerin AK Parti milletvekilleri ve parti yönetimine 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini ilettikleri öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile konuşacağı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231120/zamli-asgari-ucret-icin-uzmanindan-aciklama-ssk-ve-bagkur-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-1077566703.html

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