https://sputniknews.com.tr/20231120/zamli-asgari-ucret-icin-uzmanindan-aciklama-ssk-ve-bagkur-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-1077566703.html

Zamlı asgari ücret için uzmanından açıklama: SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Zamlı asgari ücret için uzmanından açıklama: SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

2023'ün sonları yaklaşırken asgari ücret bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. SGK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşlarını bekliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T08:06+0300

2023-11-20T08:06+0300

2023-11-20T08:06+0300

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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle 2024 yılı zamlı asgari maaşlar için hesaplar yeniden yapılmaya başladı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz milyonlarca asgari ücret çalışanının beklediği asgari ücret maaşı ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları için canlı yayında rakam verdi.'10 bin 521 liraya ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz'Son verileri değerlendirerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yönelik hesaplama yapan Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında “Bugüne kadar olan, yani dört aylık enflasyon verisiyle şu anki rakamımız, devamında yıllık enflasyon yüzde altmış beş olursa yüzde otuz yedilik bir zamla 10 bin 332 lira, üst tahmin olan yüzde altmış sekiz olursa da yüzde kırklık bir zamla 10 bin 521 liraya ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.Yılmaz ayrıca asgari ücret tahmini de dile getirdi. Zamlı asgari ücret için 16 bin ila 17 bin bandında bir rakam beklediğini belirten Yılmaz, "Asgari ücrete kabaca yüzde kırk ila yüzde elli arasında bir zam geleceğini söyleyebiliriz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231117/yeni-asgari-ucret-ayari-calisanlara-nasil-yansiyacak-1077482213.html

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