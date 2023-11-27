https://sputniknews.com.tr/20231127/ac-kalan-kurtlar-istanbulda-sehir-merkezine-indi-1077834328.html
Aç kalan kurtlar İstanbul'da şehir merkezine indi
Aç kalan kurtlar İstanbul'da şehir merkezine indi
İstanbul Başakşehir’de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T16:39+0300
2023-11-27T16:39+0300
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yaşam
istanbul
kurt
hayvan
video
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Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü. Kurtları görenler cep telefonları ile onları görüntüledi.
istanbul
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kurtlar
kurtlar
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Sputnik Türkiye
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istanbul, kurt, hayvan, video, видео
istanbul, kurt, hayvan, video, видео
Aç kalan kurtlar İstanbul'da şehir merkezine indi
16:39 27.11.2023 (güncellendi: 17:26 27.11.2023)
İstanbul Başakşehir’de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü.
Kurtları görenler cep telefonları ile onları görüntüledi.