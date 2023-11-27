https://sputniknews.com.tr/20231127/9-milletvekiline-ait-dokunulmazlik-dosyalari-tbmmye-sevk-edildi-1077842225.html
9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, HEDEP Ağrı Milletvekili Heval... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T20:17+0300
2023-11-27T20:17+0300
2023-11-27T20:18+0300
politika
dokunulmazlık
tbmm
milletvekili
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.CHP İzmir Milletvekili Polat, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale ve HEDEP Ağrı Milletvekili Bozdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:Gelen fezlekeler arasında Berdan Öztürk ve Onur Düşünmez'in ikişer dosyası bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231123/iyi-partili-ozlale-istifa-etmeyecegim-1077717984.html
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dokunulmazlık, tbmm, milletvekili
dokunulmazlık, tbmm, milletvekili
9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
20:17 27.11.2023 (güncellendi: 20:18 27.11.2023)
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, HEDEP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP İzmir Milletvekili Polat, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale ve HEDEP Ağrı Milletvekili Bozdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, HEDEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, HEDEP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez."
Gelen fezlekeler arasında Berdan Öztürk ve Onur Düşünmez'in ikişer dosyası bulunuyor.