https://sputniknews.com.tr/20231127/9-milletvekiline-ait-dokunulmazlik-dosyalari-tbmmye-sevk-edildi-1077842225.html

9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, HEDEP Ağrı Milletvekili Heval... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

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politika

dokunulmazlık

tbmm

milletvekili

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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.CHP İzmir Milletvekili Polat, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale ve HEDEP Ağrı Milletvekili Bozdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:Gelen fezlekeler arasında Berdan Öztürk ve Onur Düşünmez'in ikişer dosyası bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231123/iyi-partili-ozlale-istifa-etmeyecegim-1077717984.html

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