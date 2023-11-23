https://sputniknews.com.tr/20231123/iyi-partili-ozlale-istifa-etmeyecegim-1077717984.html

İYİ Partili Özlale: İstifa etmeyeceğim

İYİ Partili Özlale: İstifa etmeyeceğim

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, partisinden istifa edeceği iddialarını yalanladı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T15:31+0300

2023-11-23T15:31+0300

2023-11-23T15:31+0300

politika

meral akşener

iyi parti

istifa

ümit özlale

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İYİ Parti’den istifa edeceği öne sürülen Ümit Özlale, iddiaların doğru olmadığını söyledi.Belediye başkan adayı olduğu İzmir’de ve partisini temsilen Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Özlale, “İstifa edeceğim, başka partiye geçeceğim, AK Parti’nin benim lehime İzmir’de aday çıkarmayacağı bile yazıldı. Bunların hepsi mantık dışı” dedi.Gazete Duvarın haberine göre partisi hakkındaki spekülasyonlardan rahatsız olduğu için istifa edebileceği yönündeki yorumlara da değinen Özlale, “Her parti içinde yaşanabilecek, kendi içimizde kalması gereken şeyler dışarıya yansıyor. Kamuoyu önünde tartışılması beni üzüyor ama bu bir istifa sebebi değil. Kendi içimizde çözmemiz gereken meseleler. Ekonomi bu haldeyken bizim başka şeyler konuşmamız lazım” diye konuştu.‘Meral Hanım sorma gereği bile duymaz'İstifa iddiaları gündeme geldikten sonra Meral Akşener ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya Özlale, “Daha dün Sayın Genel Başkan’la İzmir’in kampanya stratejisini konuştuk. Meral Hanım bu iddiayı duysa da bana sormaya gerek bile duymaz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/iyi-parti-kocaeli-il-baskan-yardimcisi-istifa-etti-1077688573.html

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meral akşener, iyi parti, istifa, ümit özlale