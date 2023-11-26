https://sputniknews.com.tr/20231126/zonguldakta-egitime-1-gun-ara-verildi-1077806783.html
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T23:47+0300
2023-11-26T23:47+0300
2023-11-26T23:47+0300
türkiye
zonguldak
olumsuz
olumsuz hava koşulları
eğitim
zonguldak valiliği
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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231126/istanbulda-bu-hafta-hava-nasil-olacak-1077800880.html
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zonguldak, olumsuz, olumsuz hava koşulları, eğitim, zonguldak valiliği
zonguldak, olumsuz, olumsuz hava koşulları, eğitim, zonguldak valiliği
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.