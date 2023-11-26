https://sputniknews.com.tr/20231126/zonguldakta-egitime-1-gun-ara-verildi-1077806783.html

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T23:47+0300

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2023-11-26T23:47+0300

türkiye

zonguldak

olumsuz

olumsuz hava koşulları

eğitim

zonguldak valiliği

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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231126/istanbulda-bu-hafta-hava-nasil-olacak-1077800880.html

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