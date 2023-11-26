https://sputniknews.com.tr/20231126/istanbulda-bu-hafta-hava-nasil-olacak-1077800880.html

İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği, kentte dünden beri etkili olan ve turuncu kodlu uyarıları yapılan fırtınanın, bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T18:38+0300

2023-11-26T18:38+0300

2023-11-26T18:38+0300

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istanbul valiliği

hava durumu

istanbul hava durumu

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

meteoroloji genel müdürlüğü

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İstanbul Valiliği, kentteki fırtınanın bu gece etkisini kaybedeceğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri çerçevesinde turuncu kodlu uyarıları yapılan fırtınanın etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Yağışlı ve kuvvetli rüzgar şeklinde etkisini gösteren sistemin, 26 Kasım Pazar'ı 27 Kasım Pazartesi'ye bağlayan gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. İstanbul Valiliği olarak, halkımıza yaptığımız uyarıların yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmeye yönelik çalışma yürüttük" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, başta AFAD olmak üzere tüm birimlerin bu süreçte tedbirleri aldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, İDO'nun 28, BUDO'nun 14, Şehir Hatları'nın da 7 olmak üzere toplam 49 seferin fırtına nedeniyle iptal edildiği aktarılarak, "Boğaz trafiğinde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Şehir genelinde küçük çaplı enerji kesintileri dışında herhangi bir enerji sorunu yaşanmamıştır" denildi.

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