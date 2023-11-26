https://sputniknews.com.tr/20231126/istanbula-gelen-kargo-gemisi-ege-denizinde-batti-1077794982.html
İstanbul'a gelen kargo gemisi Ege Denizi'nde battı
İstanbul'a gelen kargo gemisi Ege Denizi'nde battı
Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan Raptor isimli kargo gemisi battı. Mürettabatın 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu açıklandı. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T14:57+0300
2023-11-26T14:57+0300
2023-11-26T14:57+0300
ege denizi
kargo gemisi
midilli
dünya
avrupa
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Yunan Sahil Güvenliği, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığını, gemiden bir denizcinin kurtarıldığını açıkladı.Ada'nın yaklaşık 4.5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi.Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231123/zonguldakta-batan-gemide-can-kaybi-ikiye-yukseldi-1077698088.html
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ege denizi, kargo gemisi, midilli, avrupa
ege denizi, kargo gemisi, midilli, avrupa
İstanbul'a gelen kargo gemisi Ege Denizi'nde battı
Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan Raptor isimli kargo gemisi battı. Mürettabatın 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu açıklandı.
Yunan Sahil Güvenliği, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığını, gemiden bir denizcinin kurtarıldığını açıkladı.
Ada'nın yaklaşık 4.5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi.
Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.