https://sputniknews.com.tr/20231126/yunanistanda-yolcu-gemisi-ile-tanker-carpisti-1077796248.html
Yunanistan'da yolcu gemisi ile tanker çarpıştı
Yunanistan'da yolcu gemisi ile tanker çarpıştı
Yunanistan'ın Patra Limanı'na yanaşan yolcu gemisi fırtına nedeniyle bir tankerle çarpıştı. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T15:26+0300
2023-11-26T15:26+0300
2023-11-26T15:27+0300
dünya
fırtına
yolcu gemisi
yunanistan
tanker
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Yunan Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, 128 yolcu taşıyan Hellenic Spirit adlı geminin limana yanaştığı sırada bir tankerle çarpıştığı belirtildi.Kazada kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarların etkili olduğu ifade edildi.Öte yandan, sabah saatlerinde Midilli açıklarında 14 mürettebatı bulunan Raptor adlı kargo gemisinin battığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231126/istanbula-gelen-kargo-gemisi-ege-denizinde-batti-1077794982.html
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fırtına, yolcu gemisi, yunanistan, tanker
fırtına, yolcu gemisi, yunanistan, tanker
Yunanistan'da yolcu gemisi ile tanker çarpıştı
15:26 26.11.2023 (güncellendi: 15:27 26.11.2023)
Yunanistan'ın Patra Limanı'na yanaşan yolcu gemisi fırtına nedeniyle bir tankerle çarpıştı.
Yunan Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, 128 yolcu taşıyan Hellenic Spirit adlı geminin limana yanaştığı sırada bir tankerle çarpıştığı belirtildi.
Kazada kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarların etkili olduğu ifade edildi.
Öte yandan, sabah saatlerinde Midilli açıklarında 14 mürettebatı bulunan Raptor adlı kargo gemisinin battığı bildirilmişti.