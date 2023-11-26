Tunç Soyer: İklim krizine karşı en köklü önlemleri alan kentiz
18:19 26.11.2023 (güncellendi: 18:20 26.11.2023)
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDENİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN
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Yoğun sağanak yağışın vurduğu İzmir'de denizin taşması sonrası açıklama yapan , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte yaşananların iklim değişikliği sonuçlarından biri olduğunu vurgulayarak, " Tüm vatandaşlarımız emin olabilirler ki; iklim krizine karşı en köklü önlemleri alan kentiz" dedi.
İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaparken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer X platformundan açıklama yaptı.
Soyer, "Eskiden sadece televizyon ekranlarımızdan izlediğimiz uzak diyarlardaki iklim değişikliği sonuçları kapımıza geldi dayandı" dedi.
'Artık iklim değişikliğinin belirsiz ve yıkıcı etkilerini daha sık yaşıyoruz'
İzmir'in, küresel olarak iklim değişikliklerindeki belirsizliklerden en fazla etkilenen kıyı kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Soyer, şu ifadeleri kullandı:
Son 4 yılda aşırı şiddetli yağışlardan kent içinde 4 bini aşkın su baskınını, taşkınını yaşadık. Nedeni aşırı şiddetli yağışların sıklığı ve şiddetinin daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında görülmedik bir şekilde artmasıydı. Artık iklim değişikliğinin belirsiz ve yıkıcı etkilerini daha sık yaşıyoruz.
Dün gece de benzer bir doğa olayını yaşadıklarını, denizin olağan üstü yükseldiğini ve kent kıyılarının su altında kaldığını hatırlatan Soyer, "1873 yılından bugüne İzmir’de deniz seviyesi 1.5 metre yükselmiş. Her yıl da ortalama 3mm yükseliyor. 2050 yılına kadar da bu yükselişin artacağı ve 50 cm’ye varacağı öngörülüyor" dedi ve şunları ekledi:
İşte bu nedenle, İzmir'de her türlü alt yapı sistemimizi bu tür felaketleri önlemek için geliştiriyor, inşa ediyoruz.
Yüzlerce kilometre yağmur suyu hattımızın inşası, Bostanlı gibi deniz kıyılarımızın bazı bölgelerinin yükseltilmesi ve süngerkent İzmir projemizi bu tür afetleri en aza indirmek için gerçekleştiriyoruz.
Tüm vatandaşlarımız emin olabilirler ki; iklim krizine karşı en köklü önlemleri alan kentiz.
Dün geceden beri özellikle kıyı bölgelerimizde yaşadığımız olumsuzlukları çözmek için de 1200 personel ve 250 iş aracıyla görevdeyiz.
Deniz taşmasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespitlerini tamamlayıp, gücümüz yettiğince yanlarında olacağız.
Eskiden sadece televizyon ekranlarımızdan izlediğimiz uzak diyarlardaki iklim değişikliği sonuçları kapımıza geldi dayandı.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 26, 2023
İzmir, küresel olarak iklim değişikliklerindeki belirsizliklerden en fazla etkilenen kıyı kentlerinden biri oldu.
Son 4 yılda aşırı şiddetli yağışlardan… pic.twitter.com/6PcOZLuzde