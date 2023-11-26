https://sputniknews.com.tr/20231126/tunc-soyer-iklim-krizine-karsi-en-koklu-onlemleri-alan-kentiz--1077800013.html

Tunç Soyer: İklim krizine karşı en köklü önlemleri alan kentiz

Tunç Soyer: İklim krizine karşı en köklü önlemleri alan kentiz

Yoğun sağanak yağışın vurduğu İzmir'de denizin taşması sonrası açıklama yapan , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte yaşananların iklim... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T18:19+0300

2023-11-26T18:19+0300

2023-11-26T18:20+0300

türkiye

izmir

tunç soyer

sel

sel felaketi

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

izmir büyükşehir belediyesi

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İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaparken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer X platformundan açıklama yaptı.Soyer, "Eskiden sadece televizyon ekranlarımızdan izlediğimiz uzak diyarlardaki iklim değişikliği sonuçları kapımıza geldi dayandı" dedi.'Artık iklim değişikliğinin belirsiz ve yıkıcı etkilerini daha sık yaşıyoruz'İzmir'in, küresel olarak iklim değişikliklerindeki belirsizliklerden en fazla etkilenen kıyı kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Soyer, şu ifadeleri kullandı:Dün gece de benzer bir doğa olayını yaşadıklarını, denizin olağan üstü yükseldiğini ve kent kıyılarının su altında kaldığını hatırlatan Soyer, "1873 yılından bugüne İzmir’de deniz seviyesi 1.5 metre yükselmiş. Her yıl da ortalama 3mm yükseliyor. 2050 yılına kadar da bu yükselişin artacağı ve 50 cm’ye varacağı öngörülüyor" dedi ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20231126/deniz-seviyesi-1-metre-yukseldi-izmir-buyuksehir-belediyesinden-son-duruma-iliskin-aciklama-1077791571.html

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izmir, tunç soyer, sel, sel felaketi, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, izmir büyükşehir belediyesi